Уже 3 животноводческих предприятия Самарской области уже воспользовались возможностями новой молочной лаборатории
1 ноября 2019 12:58
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С процессом проведения мониторинга и оценки качества молока ООО «Радуга» ознакомился министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин.
Контрольно-ассистентской службой в ходе контрольной дойки было отобрано 800 проб. За час через анализатор проходит 100 образцов, данные подаются на компьютер. Итоги мониторинга 12 показателей помогут хозяйствам не только скорректировать рацион скота в случае, если наблюдается, что нормы содержания жира и белка нарушены, но и выявить больных животных. Диагностика скрытого мастита, а также стадии развития болезни позволяет подобрать правильное лечение. На ноябрь сформирован предварительный график проведения анализов для 11 молочных хозяйств. Заинтересованность в данных исследованиях проявил ряд предприятий соседних регионов.
Руководитель регионального департамента ветеринарии Александр Шашкин и директор Самарской облветлаборатории Сергей Лавров рассказали и об иной деятельности учреждения. В рамках работы ГБУ проводятся исследования на вирусные и инфекционные заболевания, анализируются состав и качество кормов, а также же готовая пищевая продукция. «Мы решаем важнейшую государственную задачу по обеспечению качества продукции», - подчеркнул министр.
За последние несколько лет лаборатория и ее исследовательские центры были значительно модернизированы за счёт новейшего оборудования как импортного, так и отечественного производства. Усилена деятельность учреждения и высококвалифицированными кадрами: после производственной практики в лабораторию устраиваются выпускники Самарского государственного аграрного университета. В ходе беседы с молодыми сотрудниками Николай Абашин поинтересовался условиями, оплатой труда и планами профессионального карьерного роста, сообщает Минсельхоз региона.
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