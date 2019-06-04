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Участок под «Клиникой сердца» в Самаре продадут с публичных торгов, если ее не достроят в срок

4 июня 2019 12:51
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Участок под Клиникой сердца в Самаре продадут с публичных торгов, если ее не достроят в срок
У ее собственника закончился договор аренды участка, который находится в государственной собственности.

Областные власти вправе продать с публичных торгов участок, на котором сейчас находится недостроенный коммерческий кардиоцентр «Клиника сердца», если объект не завершат в срок. Об этом сегодня, 4 июня, на пленарном заседании Самарской губдумы сообщил и.о. первого вице-губернатора — председателя областного правительства Виктор Кудряшов.

По его словам, у собственника «Клиники сердца» закончился договор аренды участка, который находится в государственной собственности. «Мы можем однократно продлить договор аренды, и если за три года он [собственник] не завершит строительство, то имеем право продать этот объект с публичных торгов», — пояснил г-н Кудряшов.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что несколько дней назад областной арбитраж удовлетворил иск правительства о расторжении инвестиционного меморандума со строителем клиники — компанией «Современные медицинские технологии» («СМТ») Сергея Шатило. Документ предполагал, что коммерческое предприятие ежегодно будет получать несколько тысяч заказов на высокотехнологичные операции на сердце.

По словам Виктора Кудряшова, в таком количестве операций регион не нуждается. Упор делается на оснащение необходимым оборудованием сосудистых центров, так как смертность от кардиологии связана прежде всего с инсультами. А потребность в кардиологических операциях вполне удовлетворяет государственный диспансер, может быть, с небольшим перенаправлением пациентов на другие территории.

После расторжения меморандума остается вопрос, что делать со зданием, которое строилось рядом с государственным кардиоцентром и должно было по сути составить с ним единый комплекс. При этом строилась «Клиника сердца» на арендованной у государства земле. В связи с этим депутат Михаил Матвеев поинтересовался, будет ли объект выкупаться у собственника. Виктор Кудряшов в ответ заметил, что для выкупа нужно согласие собственника, а такового на данный момент нет. Тем не менее министерство здравоохранения продолжает по этому поводу общение с «СМТ».


Фото pixabay.com

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