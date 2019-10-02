Участники круглого стола обсудили будущее Сызранской ГЭС

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В честь 90-летия пуска Сызранской ГЭС в Сызрани был организован круглый стол, в котором приняли участие сотрудники Краеведческого музея г. о. Сызрань, представители комитета по строительству и архитектуре администрации и отдела экологии и природопользования г. о. Сызрань и АО «Самарская сетевая компания», в составе которой в настоящее время находится электростанция.Строительство Сызранской ГЭС началось в 1929 году, в рамках исполнения плана ГОЭЛРО. Станция начала свою работу в 1929 году и является единственным гидросооружением ГОЭЛРО, которое благодаря заботе коллектива сохранило в первозданном виде не только свой архитектурный вид, но и действующий набор первоначально установленных гидроагрегатов.С 60-х годов XX века из-за заиливания пруда ГЭС и обмеления реки Сызранки электростанция стала испытывать серьезную нехватку воды, в связи с чем выработка электроэнергии значительно снизилась. Начиная с 80-х годов прошлого века, периодически обсуждалась возможность остановки ГЭС из-за малой экономической эффективности ее работы и существования в регионе иных мощных источников генерации энергии.Участники круглого стола констатировали, что, потеряв большое значение для энергоснабжения Сызрани, станция приобрела новую функцию в качестве центра городского технико-экологического рекреационного комплекса. За прошедшие десятилетия пруд ГЭС стал популярным местом отдыха горожан, гребной базой федерального значения и памятником природы со своей экосистемой. Большой интерес экскурсантов вызывают исторические агрегаты станции. Консервация ГЭС с большой вероятностью привела бы к потере комплекса, важного для отдыха горожан.Как сообщили на круглом столе представители администрации Сызрани, работы по оздоровлению Сызранки и пруда ГЭС вошли в региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках нацпроекта «Экология». В ближайшие годы планируется выполнить расчистку пруда ГЭС и прилегающего русла реки Сызран, не нанеся ущерба экологии. После расчистки Сызранки и увеличения подачи воды возможна будет и повышение выработки электроэнергии Сызранской ГЭС.В финале встречи участники круглого стола - современные сызранцы приняли резолюцию, что Сызранская ГЭС должна продолжать свою работу, и обратились к администрации города с просьбой ускорить работу по расчистке пруда Сызранской ГЭС и организовать работы по модернизации дороги к станции, чтобы сделать памятник архитектуры и техники более доступным для посещения групп туристов, сообщает ООО «ЕТЭС».