У Тольяттинской птицефабрики появился инвестор
26 августа 2019 12:45
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У Тольяттинской птицефабрики появился потенциальный инвестор — бенефициар Татарского мясокомбината из Новосибирской области Антон Симушин, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, что год назад одно из крупнейших птицеводческих предприятий региона АО "Тольяттинская птицефабрика" (ТПФ) остановило производственную деятельность в связи с банкротством.
Собственники фабрики рассматривали различные способы спасения предприятия: добились отсрочки по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов, искали инвестора и даже выдвигали идею интеграции ТПФ со строившейся Сергиевской птицефабрикой, но утопичные планы так ни к чему и не привели.
Лишь спустя год с момента закрытия у площадки предприятия появилась перспектива реанимации. Как сообщил знакомый с ситуацией источник, имущество птицефабрики взяло в аренду ООО "Красный 11". Основным видом деятельности компании, согласно данным "СПАРК-Интерфакса", является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Компания до недавнего времени была зарегистрирована в Новосибирской области, но в апреле 2019 г. сменила юридический адрес и прописалась на площадях Тольяттинской птицефабрики.
Директор и бенефициар компании Антон Симушин подтвердил эту информацию, добавив, что переезд его компании стал возможным благодаря договоренности с банком "Солидарность".
Как поясняет осведомленный источник, ООО "Красный 11" уже начало вкладывать инвестиции в ТПФ, а вырученные за аренду деньги — порядка 400 тыс. руб. — пойдут на погашение части задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Но этих средств недостаточно на фоне общего долга птицефабрики по зарплате, который, по словам собеседника, составляет около 32-35 млн рублей.
По информации "Самарского обозрения", новый инвестор может трудоустроить на предприятии порядка 200 человек после того, как запустит свой проект.
Арендатор уже строит планы развития. "Наша цель восстановить работу ТПФ, чем мы сейчас занимаемся, — сообщил изданию Симушин. — На данный момент все наши силы брошены на подготовку ТПФ к зимнему периоду и запуску предприятия. Меняем полностью всю систему отопления, готовим водоснабжение, прокладываем новые пластиковые трубы на всей территории ТПФ, производим пусконаладочные работы в бройлерных корпусах и цехах фабрики, приводим все оборудование в порядок".
Симушин добавил, что в ближайшее время ожидается поставка из Голландии новой линии по забою птицы. Какой объем средств Симушин намерен инвестировать в ТПФ и будут ли им привлекаться заемные средства, собеседник не сообщил, сославшись на то, что это закрытая информация, пишет Волга Ньюс.
Фото: pixabay.com
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