У Самарской области есть все шансы попасть в пятёрку научно-образовательных центров мирового уровня-2020

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Прогрессивный подход к организации взаимодействия науки, образования, производства и политической воли, заложенный в основу Научно-образовательного центра, способен создать максимально благоприятную среду для раскрытия экономического потенциала территории. Именно с НОЦ Самарской области сегодня связаны надежды экспертов, производственников и ученых на дальнейшее обеспечение технологического развития региона. Эта мысль проходила красной нитью через всю двухдневную деловую программу Первой инжиниринговой конференции в Самарской области «Инжиниринг. Новые инструменты экономического роста», которая стала знаменательным событием как в масштабах региона, так и за его пределами, сообщает пресс-служба облправительства.Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН, выразил уверенность в том, что Самарская область идёт правильным путём в создании и развитии НОЦ: «В 2019 году создано пять НОЦ мирового уровня - Кузбасс, Пермь, Тюмень, Нижний Новгород, Белгород. Существующий задел, команда, а главное желание, которое есть у руководства региона, включенность в работу промышленных предприятий, университетов, а также здоровая амбициозность поставленных задач позволяют говорить о том, что у Самарской области есть все шансы попасть в пятёрку научно-образовательных центров-2020 на следующий год!»Высокую оценку самарского НОЦ академик подкрепил действием, поставив подпись на Соглашении о вступлении ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» в консорциум НОЦ Самарской области. Упор в сотрудничестве «Института регионального развития», управляющей компании Научно-образовательного центра Самарской области, с одним из самых уважаемых и авторитетных вузов страны, будет сделан на развитие научно-проектных групп в составе учёных Самарской области, курируемых питерским вузом.Также было подписано Соглашение о сотрудничестве между АНО «ИРР» и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Решено, что стороны объединят свои усилия для максимально выгодного взаимодействия в части организации исследований и разработок мирового уровня для получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов, содействия подготовке кадров под реальные запросы индустриальных партнёров.В развитие консорциума НОЦ состоялось еще одно важное событие – у управляющей компании «ИРР» появился технологический партнёр с компетенцией в области нового способа преобразования энергии. Подписано Соглашение между АНО и компанией ООО «Рус М» – резидентом Сколково, партнёром АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В рамках сотрудничества стороны будут осуществлять взаимодействие по направлениям: научных исследований и разработок; производства машин специального назначения (роторно-лопастные машины); подготовки и переподготовки специалистов в соответствующих областях научно-производственной деятельности; программы: «Техническое перевооружение здания компрессии ФГАОУВО Самарский университет для центра компетенции по РЛМ − «Центр РЛМ»»; комплексной программы: «Цифровая «Фабрика будущего» ФГАОУВО Самарского университета роторно-лопастные машины – «Центр РЛМ». Стороны намерены создавать условия участникам НОЦ Самарской области для реализации совместных проектов, в том числе инвестиционных, с привлечением организаций реального сектора экономики (индустриальных партнёров), в целях формирования и исполнения программы деятельности регионального НОЦ.«Значимость подписанных соглашений нам сейчас трудно даже оценить, поскольку это, безусловно, взгляд на длительную перспективу. Понятно, что эта перспектива закладывается сегодня как основа технологического развития. Но совершенно очевидно, что для того, чтобы экономика региона, его основные кластеры, в которых мы сегодня лидируем, развивались опережающими темпами, мы должны выстраивать очень серьёзную инжиниринговую платформу. На это ориентированы и ведущие университеты Самарской области. Но для нас крайне важно привлекать к этой работе лидеров. Без создания инжиниринговой платформы невозможно опережающее техническое развитие. Мы привлекаем лидеров в наш Научно-образовательный центр, для того чтобы со временем он стал НОЦ мирового уровня», - отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Гендиректор Академии Ростеха Елена Романова в рамках пленарного заседания подчеркнула, что одна из основных задач, стоящих перед российским оборонно-промышленным комплексом – не только исполнение гособоронзаказа, но и создание новой гражданской продукции. Научно-образовательный центр Самарской области играет в этом вопросе ключевую роль: «Для нас самарский НОЦ – это надежда, пример площадки, где такое взаимодействие выстроено на достойном уровне. У нас прекрасное сотрудничество с Самарской областью, сейчас задача перейти на новый качественный уровень. Мне кажется, эта конференция нам поможет определить, какие направления должны быть в НОЦ, как мы по этим направлениям организуем работу. А итогом должны быть те новые продукты, которые будут конкурировать не только на российском рынке, но и на мировом».Позже, в ходе круглого стола «Стратегия развития НОЦ Самарской области» в рамках конференции генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова рассказала о комплексной программе «Вектор». Соглашение, предусматривающее объединение усилий и совместную реализацию программы развития гражданской продукции «Вектор», было подписано между «Институтом регионального развития» и Академией Ростеха в конце августа 2019 года на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019». Стороны объединили усилия в рамках проведения комплексной программы по выявлению и обучению технологических лидеров «Вектор». В рамках соглашения с Академией Ростеха АНО «Институт регионального развития» получил возможность сначала воспользоваться существующим акселератором, а с 2020 года запустить проект «Вектор», позволяющий подключить к взаимодействию ученых, инноваторов, которые могут и не являться сотрудниками предприятий Ростеха, но чьи научные проекты интересны к внедрению в работу как в Самарской области, так и в других регионах ПФО. Эксперты ИРР также примут участие в заочном и очном отборе проектных идей участников и выступят в качестве членов экспертного совета в финальной части программы в июле 2020 года. «Для нас сотрудничество с Академией не только обладает высоким потенциалом, но и имеет стратегическое значение. Это большая честь и уникальная возможность наполнить программу НОЦ идеями и проектами, нужными якорному индустриальному партнеру», ‒ подчеркнула Ольга Михеева, генеральный директор АНО «Институт регионального развития», советник Губернатора Самарской области.В завершение двухдневной программы Ольга Михеева резюмировала ее принципиальные итоги: «На инжиниринговой конференции звучало очень много слов про научно-образовательный центр как принципиально новый формат организации взаимодействия науки, образования, кадровых ресурсов и предприятий реального сектора. Мы видим, что многие авторитетные люди поверили в НОЦ и связывают с ним большие надежды на прорыв в экономике и в целом на улучшение жизни в регионе, в стране. Сегодня мы находимся только в начале пути и встречаем немало вопросов и вызовов. Но эта поддержка уважаемых экспертов, представителей бизнеса, ученых, политиков и простых обывателей сегодня очень заряжает! Это вдохновляет двигаться дальше и искать прорывные решения, чтобы создавать четкие, уникальные концепции сетевого взаимодействия».