Три предприятия-банкрота в Самарской области в этом году целиком погасили задолженность по зарплате

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За 9 месяцев 2019 года в России на предприятиях-банкротах удалось погасить задолженность по зарплате на общую сумму более 700 миллионов рублей, сообщает Росреестр. В Самарской области сумма погашенной задолженности по зарплате за 10 месяцев этого года составила 26,4 млн рублей.Росреестром совместно с Рострудом и правоохранительными органами обеспечивается погашение задолженности организаций, проходящих процедуру банкротства, по заработной плате и выходным пособиям.Такая работа проводится в связи с исполнением Росреестром функций по контролю (надзору) деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства на организациях-должниках. Именно на такие организации приходится значительный объем задолженности по заработной плате. Ее гашение осуществляется при поступлении в конкурсную массу средств от продажи имущества организаций-банкротов.«Вопросы своевременной выплаты заработной платы находится на постоянном контроле руководства страны. Со стороны Росреестра в рамках надзорных полномочий за 9 месяцев 2019 года обеспечено погашение задолженности на общую сумму 721 млн рублей. Полностью погашена задолженность на 79 из 987 предприятий на сумму более 420 млн рублей в 30 регионах страны», - заявила заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.В Управлении Росреестра по Самарской области сообщили, что в 2019 году в нашем регионе зафиксировано 26 предприятий-банкротов, имеющих задолженность по заработной плате. По состоянию на первое ноября три из них погасили указанную задолженность целиком.По итогам совместных с правоохранительными органами проверок деятельности арбитражных управляющих за отчетный период Росреестром в целом по России возбуждено 663 административных дела с последующим назначением в отношении арбитражных управляющих штрафов, дисквалификации или вынесением предупреждения.Фото pixabay.com