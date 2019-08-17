Территория ОЭЗ будет включена в границы Тольятти

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14 августа на внеочередном заседании гордумы было принято решение о присоединении ОЭЗ «Тольятти» к территории городского округа. Предварительно данная инициатива администрации Тольятти была согласована с правительством Самарской области и одобрена парламентариями Ставропольского района.Напомним, что на момент строительства инвестиционной площадки подходящего земельного участка в городе не оказалось - речь идет о территории 660 га. Поэтому ОЭЗ была расположена на участке Ставропольского района, который максимально приближен к городской черте.Цель по привлечению в регион инвесторов себя оправдала. На сегодняшний день в ОЭЗ «Тольятти» зарегистрировано 22 резидента, запущены и функционируют десять предприятий. Общий объем инвестиций резидентов составляет 23,3 млрд рублей. Однако налоги инвесторов не поступают в бюджет Тольятти, тогда как изначально ОЭЗ создавалась именно для поддержки и развития экономики крупнейшего моногорода страны.Необходимость включения особой экономической зоны в границы Тольятти озвучивалась на уровне областных властей неоднократно. Но в период активного строительства ОЭЗ переоформление документации могло повлечь сбои в реализации проекта. На сегодняшний день инвестплощадка обеспечена всей необходимой инженерной инфраструктурой для размещения и подключения к энергоресурсам любого производства. Более того – у региональных властей и руководства ОЭЗ «Тольятти» серьезные планы по дальнейшему развитию. Уже в этом году в особой экономической зоне планируется начать строительство железнодорожной ветки, в 2020 году - построить производственные площади, которые будут сдаваться в аренду. А потому перевод территории ОЭЗ в границы Тольятти целесообразно осуществить именно сейчас.Теперь процессу присоединения ОЭЗ «Тольятти» к территории городского округа дан официальный старт. Работа по включению ОЭЗ в состав Тольятти идет в строгом соответствии с утвержденной на уровне региона дорожной картой. По завершении всех процедур, связанных с переоформлением документации, резиденты ОЭЗ «Тольятти» смогут пользоваться широкой линейкой инструментов дополнительной поддержки, которую гарантирует инвесторам Фонд развития моногородов РФ. Кроме того, новый источник доходов получит бюджет Тольятти, сообщается на сайте ОЭЗ.- Включение ОЭЗ в границы г.о. Тольятти в первую очередь даст преимущества резидентам особой экономической зоны - они смогут пользоваться всеми инструментами поддержки, которые предоставляет Фонд развития моногородов. В частности, речь идет о возможности получения беспроцентных кредитов инвестиционного характера на длительный срок. А именно - 250 млн руб. под 0% годовых и до 1 млрд руб. под 5% годовых на срок до 15 лет. При такой финансовой поддержке очевидно, что появится возможность реализовать многие инвестиционные проекты, которые раньше было сложно воплотить в жизнь. Несомненно, при этом Самарская область получит дополнительные преимущества, повысится инвестиционная привлекательность региона, реализация новых проектов обернется созданием дополнительных рабочих мест. А ОЭЗ «Тольятти» в этой части станет единственной и уникальной особой экономической зоной с подобными возможностями для резидентов, - убежден генеральный директор ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Андреев.