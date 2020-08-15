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Стало известно, почему выплаты детских пособий в Самаре задерживаются

15 августа 2020 13:34
165
Стало известно, почему выплаты детских пособий в Самаре задерживаются
Об причинах задержки сообщили в ПФР.

Как стало известно, не многие семьи в Самаре и Самарской области получили пособия на детей. В ПФ России объяснили, что главной причиной задержки, является человеческий фактов. Неправильно указанные реквизиты счёта или недостоверные данные, становятся основной причиной для задержки выплат. Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин отметил, что большинство жителей Самарской области, а также остальных городов страны, при правильном заполнении уже получили выплаты.

Он также обратил внимание на эффективность автоматизированной системы, которая была впервые опробована на большом количестве населения РФ. Ранее стало известно, что 17 августа, российские семьи смогут получить пособия в размере 7,6 тыс. рублей, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии


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11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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