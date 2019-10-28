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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Средняя зарплата по Самарской области выросла до 35 274 рублей

28 октября 2019 13:18
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Средняя зарплата по Самарской области выросла до 35 274 рублей
При этом 13% самарцев всё еще продолжают жить за чертой бедности.

В Самарастате посчитали, как изменились доходы жителей региона. С января по август 2019 года средняя зарплата выросла на 6,1% и составила 35 274 рубля.

Самый высокий средний заработок оказался у работников воздушного и космического транспорта — 91 326 рублей. Следом за ними в рейтинг высокооплачиваемых попала отрасль трубопроводного транспорта. Там сотрудники в августе получили в среднем 82 203 рубля. К высоким показателям близки и работники производства кокса и нефтепродуктов — 73 826 рублей, а также добычи полезных ископаемых — 63 126 рублей.

— Меньше всех зарабатывают на обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки — всего 7794 рубля в месяц. Те, кто трудятся на изготовлении одежды, также попали в число низкооплачиваемых. Они получают в среднем 10 746 рублей, — сообщили в Самарастате.

Несмотря на то, что по данным ведомства зарплата в Самаре растет, 13% самарцев продолжают жить за чертой бедности. Большинство работников получают в месяц от 10 000 до 20 000 рублей, пишет 63.ру.

Фото pixabay.com


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