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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Средняя зарплата по Самаре в 2019 году составила 34 600 рублей

14 января 2020 11:37
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Средняя зарплата по Самаре в 2019 году составила 34 600 рублей
Самыми высокооплачиваемыми в городе стали специалисты в автомобильном бизнесе, строители и представители сферы IT.

Средняя зарплата в Самаре составила 34 600 рублей, продемонстрировав годовой рост на 6,3%, выяснил аналитический центр Авито Работы, исследовав рынок труда массовых специальностей России по итогам 2019 года..

По итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в Самаре оказался автомобильный бизнес со средней зарплатой около 45 200 рублей в месяц. На втором месте – строительство, где средняя зарплата по городу составляет чуть более 44 500 рублей. Замыкает тройку лидеров сфера «IT, интернет, телеком» со средней зарплатой около 40 500 рублей в месяц.
Среди наименее оплачиваемых групп массовых профессий: «образование, наука» (почти 21 500 рублей в месяц), «охрана, безопасность» (в среднем 22 700 рублей) и «домашний персонал» - в этой сфере в ушедшем году работодатели предлагали соискателям в среднем 26 500 рублей в месяц.

Фото pixabay.com
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