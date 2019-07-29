Сколько работодатели Самарской области готовы платить за PR?
29 июля 2019 11:25
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Эксперты HeadHunter выяснили, как изменилась ситуация в PR-сфере в Самарской области и насколько востребованы специалисты отрасли. В прошлом году по количеству открытых предложений в области данная профобласть входила в ТОП-10, в 2019 – откатилась на 12 место. Несмотря на то, что конкуренция в сфере невысокая – 3 резюме на вакансию, за последний год количество предложений в сфере «PR, маркетинг» снизилось на 13%. При этом в 2018 году спрос вырос на 37% по сравнению с 2017 годом.
Чаще других продвигают себя посредством PR ИТ-компании. На сферу информационных технологий приходится 17% вакансий. Чуть менее востребованы PR-специалисты в розничной торговле (8%) и строительной сфере (7%).
Снижение количества вакансий не повлияло на среднее предложение для PR-специалистов. Сейчас оно составляет 35 тысяч рублей, что на две с половиной тысячи больше, чем в прошлом году. И это вполне оправдывает ожидания соискателей. Самым дорогим предложением этого года стала вакансия PR менеджера с зарплатой до 160 тысяч рублей.
«Большинство PR-специалистов, маркетологов стремятся к постоянному развитию. 98% когда-либо повышали свою профессиональную квалификацию. Половина специалистов сферы готовы тратить в год более 10 тысяч рублей на своё обучение. Это стремление задаёт планку и работодателям: средний уровень оплаты труда увеличивается, предложения становятся более конкурентными», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.
Правда, ужесточаются и требования к кандидатам: больше чем в половине вакансий требуется хотя бы минимальный опыт работы. Кроме того, нередко указаны и дополнительные требования. Например, умение продвигать информацию на Интернет-ресурсах, знание SMM-продвижения, навыки обработки фото.
Фото: pixabay.com
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