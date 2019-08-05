Самарцы не готовы переехать ради смены работы
5 августа 2019 12:41
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Эксперты Авито изучили готовность соискателей к переезду в Самаре по итогам II квартала 2019 года. Выяснилось, что 20,8% соискателей рассматривают возможность смены места жительства ради подходящей работы – год назад их было 21,3%. В целом по стране их доля составила 28,3% (годом ранее – 26,9%). Рассматривающие смену места жительства кандидаты отличаются и более высокими финансовыми ожиданиями – в городе они на 25,6% больше, чем у тех, кто к переезду не готов.
В рейтинге городов с самыми мобильными соискателями лидирует Москва: 34,2% столичных соискателей готовы откликнуться на предложение от работодателя и покинуть мегаполис. На втором месте Омск, из которого потенциально могут уехать треть разместивших резюме. Следом идет Екатеринбург: рынок труда в четвертом по численности населения городе России не устраивает почти 30% соискателей.
Больше всех привязаны к своему городу жители Воронежа – только 17,1% тех, кто ищет работу, рассматривают варианты с переездом.
В Самаре в продажах готовы сменить место жительства 17,2% кандидатов, в строительстве – 28,8%, в перевозках – 18,9%, в производстве и сельском хозяйстве – 21,1%, а в автомобильном бизнесе – 18%.
В масштабах всей страны возможность переезда рассматривают в продажах 23% кандидатов, в строительстве – 39,8%, в перевозках – 28,7%, в производстве и сельском хозяйстве – 30,5%, в автомобильном бизнесе – 30,8%.
Самые мобильные соискатели в этих группах профессий живут в Омске (строительство – 49,3%, автомобильный бизнес – 40,6%, перевозки – 34,9%, продажи – 30,1%) и Екатеринбурге (производство, сырье, с/х – 38,5%). При этом по средней зарплате в вакансиях по всем профессиям Омск не последний: во II квартале он занял 16-е место среди 23 городов, доход за год увеличился на 5% и составил 31 800 рублей в месяц. А Екатеринбург уступил только Москве и Санкт-Петербургу (39 300 рублей, +9,2%). В масштабах всей страны наибольшая доля рассматривающих возможность переезда среди соискателей отмечена в сфере «Домашнего персонала» (45,7%), в секторах государственной службы и некоммерческих организаций (41,8%), а также высшего менеджмента (41,6%).
Уникальный случай отмечен в Москве: в сфере «Домашний персонал» численность готовых к переезду соискателей на 42,9% больше, чем тех, кто намерен оставаться в городе. В остальных городах в каждой сфере доминируют соискатели, не желающие уезжать.
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