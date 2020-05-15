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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарцам увеличили прожиточный минимум

15 мая 2020 13:49
156
Самарцам увеличили прожиточный минимум
Для трудоспособного населения он составил 11421 рублей.

В Самарской области установлен прожиточный минимум для жителей на первый квартал 2020 года.
По сравнению с четвертым кварталом 2019 года он увеличен и теперь составляет:

для трудоспособного населения - 11421 руб. (было - 11261 руб.),
для пенсионеров - 8246 руб. (было - 8107 руб.),
для детей - 10285 руб. (в предыдущем квартале - 9968 руб.),
в расчете на душу населения - 10329 руб. (было - 10148 руб.), пишет Самру.ру.
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Комментарии


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