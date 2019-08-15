Самарским работодателям, обучившим и сохранившим занятость работников старшего поколения, возместят расходы

123

С 2019 года в рамках национального проекта «Демография» министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области реализует мероприятия по организации обучения работников, а также людей предпенсионного возраста, ищущих работу.Этой теме была посвящена пресс-конференция, на которой представители регионального минтруда рассказали о преимуществах обучения для работников возраста 50+, а также об экономической выгоде участия в нацпроекте для самарских работодателей.По словам заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольги Фурсовой, в этом году будет обучено не менее 1076 человек. На эти цели из консолидированного бюджета выделены средства в размере 73,65 млн рублей.«По сумме привлеченных средств из федерального бюджета Самарская область в числе лидеров: наш регион занимает 12 место по России и 4 место – по ПФО», – рассказала замминистра.Благодаря выделенным средствам в настоящее время заключены договоры на обучение свыше 1800 граждан предпенсионного возраста, что на 170% превышает контрольный показатель.Важно, что инициативу на участие в мероприятии по повышению квалификации или переобучению по востребованной профессии может инициировать как работодатель, так и сам работник. Для этого необходимо обратиться в центр занятости по месту регистрации юрлица и физлица и написать соответствующее заявление.Ольга Фурсова напомнила об экономической выгоде от участия предприятий региона в нацпроекте: за обучение работников предпенсионного возраста работодателю будет предоставляться субсидия на возмещение понесенных затрат. Обязательным условием является сохранение занятости обученных сотрудников.«По итогам обучения работодатель не только повышает уровень компетенций и знаний своих работников, но и экономит собственные средства, которые может направить на другие стратегически важные направления в работе», – рассказала Ольга Павловна.Самарский электромеханический завод один из первых заключил соглашение на обучение 40 сотрудников предпенсионного возраста, как с административного сектора, так и с производственного (слесари, сборщики, наладчики). Как рассказала экономист по труду завода Виктория Лемешова, повышение квалификации сотрудников положительно отражается и на качестве продукции, и на производительности труда: «Обучение дает нашим сотрудникам необходимый набор знаний для освоения новых технологий и нового производственного оборудования».В завершение Ольга Фурсова напомнила, что желающие обучиться смогут это сделать и в следующем году. Данное направление будет реализовываться до 2024 года. Охват граждан предпенсионного возраста, направленных на профессиональное обучение, составит за 6 лет не менее 6456 человек, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay.com