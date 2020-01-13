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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарский «Кузнецов» продолжает сокращать персонал

13 января 2020 10:40
133
Самарский Кузнецов продолжает сокращать персонал
Об этом свидетельствует последний ежеквартальный отчет предприятия.

Согласно этим данным, на конец третьего квартала 2019 года на заводе «Кузнецов» трудилось 10855 человек. По состоянию на 30 июня текущего года их было 10922. Всего в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность персонала предприятия сократилась на 1036 человек. Это еще не предел: по информации источника «СО» ОНЛАЙН, знакомого с ситуацией с предприятия могут уволить порядка 3 тысяч работников.

Оптимизация на «Кузнецове» идет в усиленном режиме с конца 2018 года. К этом завод подтолкнули кризисные явления. Менеджмент завода мотивировал происходящее недостаточно высоким показателем выработки на одного рабочего. «По всему „ОДК“ у нас сейчас этот показатель самый низкий», — сообщал «Самарском обозрению» осенью 2018 года управляющий директор «Кузнецова» Сергей Павлинич. На тот момент этот показатель равнялся 459,12 тыс. рублей на человека.
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