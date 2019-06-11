Самарские предприятия крупного и малого бизнеса получат помощь для выхода на экспорт своей продукции и услуг

76

10 июня и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл рабочую встречу с вице-президентом АО «Российский экспортный центр» Давидом Оганезовым.Во встрече приняли участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, руководитель обособленного подразделения АО РЭЦ в г. Самаре Елена Плотнова, руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Голосарский, директор по региональному проекту АО РЭЦ Наталья Минаева, советник генерального директора АО РЭЦ Андрей Литвинов.Напомним, что Самарская область активно включилась в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя пять федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и эксперта».АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.Правительству Самарской области совместно с РЭЦ предстоит решать одну из основных задач, обозначенных Президентом нашей страны, - вовлечение новых экспортеров во внешнеэкономическую деятельность и повышение их конкурентоспособности. Если раньше предприятиям региона приходилось самостоятельно выходить на экспорт производимой продукции и услуг, то теперь они могут получать помощь государства. Причём не только крупные производители, но и предприятия малого и среднего бизнеса. «Мы уже сейчас помогаем нашим самарским предприятиям найти зарубежных партнёров, учиться основам экспорта. Это даёт свои результаты. За прошлый год объём несырьевого экспорта из Самарской области составил 3,050 млрд. долларов, что почти на 800 млн. долларов больше, чем год назад. Такие темпы нужно сохранить, и мы активно над этим работаем», - подчеркнул Виктор Кудряшов.На сегодняшний день Самарская область стала лидером в Приволжском федеральном округе по количеству заявок, отправленных предприятиями аграрного сектора, на комплексную поддержку по повышению конкурентоспособности своей продукции. 31 заявка направлена от предприятий региона в РЭЦ и федеральные министерства. В рамках федеральных программ предприятия могут получить льготные кредиты на реализацию экспертных проектов, субсидии на транспортировку своей продукции для зарубежных покупателей и др. «Мы рассчитываем, что ресурсы, которые получат компании, помогут значительно увеличить объёмы продаж нашей самарской продукции за рубеж. На сегодняшний день в регионе доля предприятий малого и среднего бизнеса, экспортирующих свою продукцию или услуги, составляет только 7%. Наша задача – довести этот показатель как минимум до 10%, а в идеале - удвоить», - поделился планами В. Кудряшов.Эта задача будет решаться, в том числе, совместно с РЭЦ. Самарская область вошла в число пилотных регионов, в которых будут в первую очередь развёрнуты программы обучения основам экспорта для бизнеса, организованы акселераторы для экспортеров и многое другое. «Основная задача – помочь бизнесу выйти на экспорт. Большие надежды мы возлагаем на новые инструменты поддержки, которые сегодня предоставляются и федеральным, и региональным правительством. Все сферы, которые сегодня присутствуют в регионе, должны пробовать выходить на эксперт. Это возможность попасть в другую конкурентную среду, улучшить качество своего товара, наладить контакты с новыми потребителями», - отметил вице-президент РЭЦ Д. Оганезов.Кроме того, в планах Правительства Самарской области предоставлять на конкурсной основе субсидии компаниям, стремящимся выйти на международный рынок товаров и услуг со своей продукцией, которые сами замотивированы продвигать свой продукт, сообщает пресс-служба облправительства.