Самарские активисты ОНФ сэкономили бюджету 6 миллионов рублей, отменив закупку дорогих автомобилей
3 декабря 2019 12:41
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Активисты проекта «За честные закупки» в Самарской области выявили 5 закупок люксовых автомобилей для чиновников региона. Речь идет, например, о таких машинах, как ToyotaRAV4 2.5 AT 4WD Престиж Safety за 2,82 миллиона рублей, KIA Sportage QL за 1,605 миллиона, Renault Duster Privilege 2.0 4WD MT6 за 1,094 миллиона рублей. Общая стоимость автомобилей более 6 миллионов рублей.
В «конструктивном диалоге» с теми, кто заказал эти машины, общественникам удалось их убедить в том, что для службы на благо народа необязательно покупать за счет налогоплательщиков кроссоверы с климат и круиз-контролем, а также с подогревом руля. Тем более, когда есть «Веста», «Нива» и другие образцы отечественного автопрома, которые стоят в разы дешевле.
Чиновники прислушались к доводам общественников и согласились приобрести автомобили дешевле заявленных. Но повлиять удалось не на всех.
«Стремление сэкономить народные деньги еще не разделяет Государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий», которому очень нужен микроавтобус “Хендай” за 2,4 миллиона рублей, несмотря на то, что есть аналог “Соболь”, который стоит вдвое дешевле — 1,2 млн рублей», - сообщил координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области, сопредседатель регионального штаба Вадим Нуждин.
Данная закупка уже занесена в разряд «сомнительных», активисты ожидают полных разъяснений от Министерства спорта Самарской области.
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