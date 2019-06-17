Самарские аграрии подвели итоги посевной

128

В Большеглушицком районе состоялся День поля с участием российских производителей сельскохозяйственной техники. Мероприятие началось с областного рабочего совещания, на котором аграрии региона, представители регионального Минсельхозпрода и Самарской Губернской думы подвели итоги посевной-2019.Глава областного аграрного ведомства Николай Абашин отметил важность организации встречи на базе Агрохолдинга "Василина", в состав которого входит и производитель сельскохозяйственной техники ООО "Сельмаш": «В современных реалиях нам необходимо более пристальное внимание уделять отечественному сельхозмашиностроению, которое уже на протяжении нескольких лет составляет существенную конкуренцию импортным производителям».О предварительных итогах посевной и задачах на ближайшую перспективу представителям агробизнеса рассказал заместитель министра Владимир Игонин. В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила более 2,1 млн га, зерновыми занята площадь в 1,1 млн га. По словам Владимира Игонина, на формирование структуры посевных площадей повлияла реализация федерального проекта "Экспорт продукции АПК", так как весомыми позициями экспорта являются продукция масложировой отрасли и зерновые культуры.Активную работу по увеличению зернового клина провели хозяйства Безенчукского района, здесь посевная площадь под зерновыми выросла на 6 тыс. га. На 1 тыс. га и более увеличили посевы зерновых в Сергиевском, Пестравском и Сызранском районах.Перед АПК губернии стоит задача по валовому 1,8 млн тонн зерна.Одним из механизмов достижения заданных целей, по мнению замминистра, является увеличение объемов внесения минеральных удобрений. Такое поручение в своем Послании дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Объемы внесения которых необходимо увеличить в 1,5 раза. Мы должны достигнуть цели в данном направлении, его эффективность очевидна". Согласно тому же посланию Главы региона реализация национальных проектов - приоритет, и растениеводческая отрасль не исключение, поэтому самарским аграриям особое внимание необходимо уделить не только количеству произведенной продукции, но и качеству. Первостепенной задачей в этом направлении становится постоянный фитосанитарный мониторинг на наличие опасных вредителей и проведение карантинных мероприятий.Кроме того, работа региональных сельхозпредприятий в ближайшее время будет ориентирована на заготовку необходимых объемов грубых и сочных кормов в целях обеспечения потребностей животноводческой отрасли.Второй частью Дня поля стала презентация техники, произведенной на территории Самарской области, и ее демонстрация в полевых условиях на базе предприятии ООО «КХ «Волгарь» Большеглушицкого района. Участники мероприятия смогли воочию убедиться соблюдению норм высева и вспашки, сообщает пресс-служба облправительства.