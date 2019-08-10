Самарская область получила оценку «Стабильный» в рейтинге кредитоспособности регионов России
10 августа 2019 11:47
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Одно из ведущих международных рейтинговых агентств «Standard & Poor’s Global Ratings» опубликовало результаты рейтинга кредитоспособности регионов России. По его результатам Самарская область поднялась с уровня «BB» до «BB+» и получила оценку «Стабильный».
Уровень «BB+» агентство присваивает субъектам с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки. Это отражает позитивную экономическую ситуацию в Самарской области и способствует приданию доп. импульса повышению инвестпривлекательности региона.
Напомним, что в начале текущего года международное рейтинговое агентство Moody’s также впервые за долгие годы повысило кредитный рейтинг региона с уровня «Ва3» до уровня «Ва2», а 25 июля изменило прогноз кредитного рейтинга области со «Стабильного» на «Позитивный».
Повышение кредитных рейтингов является долгожданным для Самарской области – более 10 лет рейтинговые агентства S&P и Moody’s не повышали уровни кредитного рейтинга губернии. Сейчас по уровню кредитного рейтинга область занимает лидирующие позиции, уступая только нескольким регионам, сообщает Департамент информационной политики региона.
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