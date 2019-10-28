Самарская область осталась без птицефабрик
28 октября 2019 14:01
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В сентябре в Самарской области попал под банкротство «последний из могикан» - «Тимашевская птицефабрика». Это единственное предприятие отрасли, продержавшееся на плаву до 2019 года. И причины его банкротства лежат, скорее, в плоскости корпоративных споров больших игроков. А что стало с некогда огромными птицекомплексами, успешно работавшими в конце 90-х – начале 2000-х годов, куда делся самарский бройлер и означает ли это гибель целой отрасли – в материале «ФедералПресс».
«Тимашевская птицефабрика» была создана в 2009 году. В 2013 основным бенефициаром стал Ильшат Тукаев, его доля в уставном капитале составила 87,5 %. Выкупив полуразвалившеюся фабрику, «строительный король» Татарстана (а основной деятельностью главной компании Тукаева «Ортэкс» является строительство, прим.ред.), вложил 4,7 млрд руб. В 2015 году под залог уставного капитала был взят кредит в Сбербанке. Срок обременения установлен до 20 декабря 2020 года, сумма – более 1,5 млрд рублей.
В торговых сетях продукция продается под маркой «Самарский бройлер».Здесь работают жители поселка Сад-Город, Кинельского-Черкасского района и города Отрадный. Тукаев поднял фабрику буквально с нуля. Прибыль в 2012 году была отрицательной, а через пять лет составляла 195 млн рублей при обороте 3,6 млрд руб.
Также Ильшату Тукаеву принадлежат два агропредприятия, расположенные в Бугульминском районе Республики Татарстан. «Племрепродукт» (птицефабрика) содержит репродуктор на 120 млн единиц яиц и мясокомбинат производительностью 30 т/ч. Фабрика продает мясо кур и яйца под маркой «Бугульминский птицевод». «Репродукт» – это крупный комбикормовый завод мощностью 200 тыс. т полнорационных гранулированных комбикормов в год. На предприятии есть и элеваторный комплекс на 36 тыс. тонн зерна. Корма поставляют в Самарскую область и Татарстан.
Строительно-аграрная империя Тукаева начала испытывать проблемы в 2019 году. В апреле 2019 года в арбитражный суд Казани поступило заявление от ООО «Хартманн» с требованием признать «Ортэкс» несостоятельным. Солидарным должником в деле выступал «Племпродукт». 4 июня между сторонами было подписано мировое соглашение, согласно которому «Ортэкс» обязался выплатить в течение года 1,5 млн евро в пользу истца.В июне было подано еще несколько исков о признании «Ортэкса» несостоятельным, в том числе и от ПАО «Сбербанк», иск которого был отклонен. «Сбербанк» обратил свои взыскания и на другие активы Тукаева.
27 июня в Арбитражный суд Самарской области поступил иск от«Сбербанк» к «Тимашевской птицефабрике» о взыскании 1,5 млрд рублей. В качестве обеспечения были арестовано все имущество и счета предприятия.8 октября Одиннадцатый арбитражный суд отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что стоимость имущества, находящего под залогом в «Сбербанке» согласно кредитному договору от 10 мая 2015 года перекрывает исковые требования. А наложение ареста на расчетные счета, открытые ООО «Тимашевская птицефабрика» в АО «РСХБ», АО «ЮниКредит Банк», КБ «Интеркоммерц», ПАО «Промсвязьбанк» фактически приведет к парализации и полной остановке единственного предприятия производителя мяса птицы в Самарской области.
23 сентября в арбитражный суд Самарской области обратился АО «Российский сельскохозяйственный банк» с заявлением о признании ООО «Тимашевская птицефабрика» банкротом, мотивируя наличие неисполненной задолженности по договору поставки в размере 933 млн рублей. Дело принято к производству, следующее заседание состоится 29 октября.
Сотрудник фабрики, на правах анонимности рассказал, что предприятие продолжает работать, зарплату всем сотрудникам выплачивают вовремя и в полном объеме. Но инвестиционная программа свернута, новые проекты пока не планируются.
Во времена Советского союза в области действовало восемь птицефабрик: Подбельская, Тимашевская, Кротовская, Жигулевская, Тольяттинская, Обшаровская, Рождественская и Безенчукская.
Подбельская, Жигулевская, Кротовская птицефабрики не пережили дефолта 1998 года и были ликвидированы в 2003 году. Безенчуская птицефабрика начала испытывать трудности в 2010 году. Крупнейшими кредиторами предприятия стали «Россельхозбанк» и «Сбербанк». Общий размер требований кредиторов составлял 372 млн руб., имущество предприятия оценили лишь в 243 млн рублей. В 2012 году имущество «Безенчукской» выкупил московский холдинг «Копитания», а спустя два года компания была полностью ликвидирована.
Рождественская и Обшарровкая птицефабрики вошли в ГК «Цыпочка». Созданный в 2003 году холдинг полностью обанкротился спустя год. На тот момент долг составлял 900 млн рублей. Фабрику пытались продать несколько лет, и только в прошлом году нашелся инвестор – холдинг «Амар групп», который приобрел производственные площадки и остатки оборудования всего за 25,6 млн рублей. Это значительно ниже рыночной стоимости предприятия, которое менее 10 лет назад занимало 40 % самарского рынка продукции, произведенной из мяса кур.
Тольяттинская птицефабрика также находится в стадии ликвидации. Первый иск о банкротстве был подан «Юнитранс» в 2016 году. Далее иски подали еще несколько кредиторов, на общую сумму 442 млн рублей. Также предприятие задолжало ФНС 31 млн рублей. Пик проблем пришелся на 2016 год, когда компания показала убыток в 353 млн рублей. Сейчас имущество птицефабрики выставлено на торги и спасти ее не представляется возможным.
Претензионный проект экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина — Сергиевская птицефабрика, строительство которой было начато в 2013 году, заморожено. В него было вложено 4 млрд рублей из областного и федерального бюджета, однако к 2018 году проект находился почти на нулевом уровне реализации.
Большая часть агропромышленного сектора Самарской области занимает растениеводство. Внутрирегиональную потребность в зерне аграрии закрывают на 100 %. Что касается животноводства, то более 50 % продукции завозится из других регионов. По оценке специалистов, потребность в мясе птицы в губернии составляет порядка 100 тыс. тонн. При этом в 2015 году в регионе производилось чуть более 50 тыс. тонн в год. С учетом того, что за прошедшие четыре года было закрыто несколько птицефабрик, ситуация не поменялась. Самарскую курятину заменяет мордовская и саратовская курица. Подтягиваются и производители из других регионов. В чем причина падения именно самарских производителей редакция «ФедералПресс» выяснила у экспертов.
Фермер со стажем и глава сельхозпредприятия «Ветерок» Сергей Кузнецовсчитает, что разводить курицу гораздо сложнее, чем свиней или крупный рогатый скот. «Высок риск инфекций, которые могут выкосить все стадо за считанные дни. При этом курица-несушка может и не болеть, но являться переносчиком болезни. Бройлеры очень уязвимы в этом отношении. Поэтому фабрики вкладывают большие денежные средства именно в оборудование, обеспечивая практически стерильное пространство. Я и сам несколько раз был вынужден уничтожать все стадо полностью из-за инфекций. Сейчас у меня 3000 голов кур, но это не основной источник дохода. Разведение свиней и КРС надежнее и спокойнее. Они, конечно, тоже болеют, но реже и не так критично. Думаю, что возможно одной из причин масштабного закрытия птицефабрик могли стать массовые болезни поголовья. Очень высокорискованный бизнес на сегодня», – поделился опытом Кузнецов.
Причиной банкротства птицефабрик именно в Самарской области, помимо глобальных экономических факторов, таких как повышение цен на комбикорма, которые составляют большую часть в стоимости бройлера, перепроизводство и снижение закупочных цен, а значит, и маржинальной прибыли производителей, стало отсутствие маркетинга. Производство и продажа продукции из мяса птиц – высококонкурентный рынок. Без комплексного системного подхода к производству, логистике, дистрибьюции, продвижению, без вложений в создание полноценного бренда, без оперативного реагирования на требования покупательского спроса работать становится все сложнее. К тому же розничная торговля с каждым годом сокращается, уступая место сетевому ритейлу. Сети могут дать большой оборот, но при этом прибыль будет минимальна. Чтобы переломить ситуацию, производителю придется заниматься маркетингом, рекламой и продвижением бренда. Коммуникации с потребителями, ритейлом, розницей станут краеугольным камнем для многих. И это та задача, которой, в первую очередь, должен заниматься менеджмент.
Ксения Римм, директор по стратегическому развитию и маркетингу ООО «Лука», преподаватель программ МВА Высшей школы менеджмента СГЭУ, давно занимающаяся данной проблемой и имеющая большой практический опыт, считает, что от грамотного менеджмента зависит многое. «В связи со спецификой своей деятельности я много общаюсь с руководителями и старой и новой формации – так вот, вторые гораздо чаще понимают, что такое бизнес-модель, и как ее уникальность может отстроить компанию от конкурентов, а также осознают, что грамотно прописанные бизнес-процессы позволяют выявить неэффективное управление издержками, дублирование управленческих функций, перерасход ресурсов. Они высокомотивированы на успех, но часто им не хватает компетенций (отсутствие опыта плюс плохое качество современного образования). Руководители старой формации мыслят чаще всего не в формате бизнес-процессов, в менеджменте они привыкли тушить пожары, а регламенты считают модной блажью. Не хочу ни в коем случае принижать опыт и знания «старой гвардии», но часто их взгляд «из 90-х» мешает выстроить эффективный менеджмент под реалии сегодняшнего времени. Кроме того, достаточно много исследований появилось в последние годы, что в России в принципе, руководители в 90% случаев не имеют того набора компетенций, которого требуют реалии, а также не понимают какие именно им нужны знания и навыки, и, самое главное, где их получить? Это еще больше усугубляет ситуацию с качеством менеджмента на российских предприятиях. В последнее время действительно много компаний банкротится в Самарской области и, если не брать во внимание, что часто это политическое решение, я считаю, что проблема в том, что бизнесы создавались «на коленках» под цели и задачи того времени. Время другое, а люди мыслят «прошлым днем». Многие восприняли кризис 2013 года, как временные трудности, которые пройдут и все заживут по-старому. Я же уверена, что это не кризис, а новая реальность: нужно уметь управлять в новых условиях, использовать современный инструментарий менеджмента (ту же автоматизацию бизнес-процессов, интернет-маркетинг и пр.), научиться оптимизировать издержки, а не ждать что вернутся времена, где можно было жить на хорошей марже. Сейчас тот самый период, когда на рынке останутся два типа компаний: быстрые и мертвые. Тот, кто это осознал и начал меняться, тот имеет высокий шанс остаться на рынке. Остальным же хочу пожелать идти вперед, набирать необходимые компетенции, а не оглядываться назад и держаться за уже умирающий бизнес обеими руками, ничего не предпринимая нового, тогда и не будет такого количества банкротств», - делится своим мнением Римм.
Важность коммуникативного управления подтверждает и Сергей Беседин, директор агентства по коммуникативному управлению «АКМ» «При ведении бизнеса надо учитывать все риски — экономические, политические. И принимать ответственность за решение. Бессистемность, ожидание мгновенного результата при применении «волшебной пилюли», отсутствие долгосрочных целей гораздо чаще приводит к банкротству, чем это кажется. Надо правильно выстраивать коммуникации – по всем направлениям и со всеми — властью, партнерами, сотрудниками. Но этому не учат. Или не хотят учиться. Результат налицо — количество банкротов увеличивается, качество менеджмента снижается, несмотря на массу «обучающих» программ, которые они проходят. Коммуникативное управление и маркетинг, который является его частью — то, что нужно для выживания на высококонкурентном рынке, вне зависимости от того, к какой сфере производства относится предприятие», - прокомментировал ситуацию Беседин.+
Конечно, поддержка государства и возможность взять кредиты под низкий процент – важно. Но, как показывает история самарского птицеводства, совершенно недостаточно.
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