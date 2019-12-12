Самарская область готова ко второму этапу переселения из аварийного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

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11 декабря 2019 года в Самарской области прошло совещание под председательством министра строительства Евгения Чудаева с представителями органов местного самоуправления региона по вопросу готовности к реализации программных мероприятий второго этапа (2020-2021 гг.) расселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.Губернатор Самарской области постоянно обращает внимание, что решение жилищного вопроса находится в зоне особого внимания региональных властей: «Для любого человека огромное значение имеет качество среды проживания. Поэтому в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году мы начали реализовывать новую программу расселения ветхого и аварийного жилья. В этом году в новые квартиры будут переселены около пятисот человек, в 2020 году — в два раза больше», — подчеркивает Дмитрий Азаров.Кроме вопросов готовности жилищного строительства, методов и объемов расселения на втором этапе, обсудили и текущие результаты расселения на первом этапе реализации программы. Всего в Самарской области за период с 2019 по 2025 годы планируется расселить 343 479,61 кв. м. аварийного жилищного фонда, в новые квартиры переедут 21 170 человек.Напомним, в конце ноября 2019 года, в рамках первого этапа переселения из аварийного жилищного фонда жители Кинеля переехали в новые квартиры, сообщает пресс-служба облправительства.