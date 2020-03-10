Самарская область активно участвует в конкурсе АгроНТИ

55

Самарская область в числе 18 регионов России участвует во Всероссийском конкурс «АгроНТИ – 2020» среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов. Конкурс проводится Фондом содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства и Министерства просвещения Российской Федерации.Цель конкурса — это ознакомление и вовлечение обучающихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ), в том числе, применению цифровых технологий в сельском хозяйстве, задачам роботизации АПК, использованию беспилотников в сельском хозяйстве. Конкурс направлен на реализацию творческого потенциала учащихся, а также их ранней профессиональной ориентации.Этапы конкурса:Регистрация участников конкурса 20 февраля-25 марта 2020 г.1-й этап: 1-17 апреля — Заочный региональный этап, участниками которого могут стать учащиеся из всех регионов России.2-й этап: 12-24 мая — Очный региональный этап, участие в котором, примут победители заочного регионального этапа, проводится на базе аграрных университетов России.3-й этап: 1-10 сентября — Финальный этап будет проходить в начале сентября 2019 года по всем номинациям Конкурса.4-й этап: 9-12 октября — Победители финального этапа получат возможность принять участие в специализированной площадке в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020».Для участия в конкурсе необходимо до 25 марта 2020 года заполнить заявку на официальном сайте «АгроНТИ-2020» http://kids.agronti.ru/. Каждый участник имеет возможность зарегистрироваться по всем четырем направлениям. По каждому из направлений предложены ситуационные задачи или тесты.АгроКоптеры — Применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве.АгроРоботы — Автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой.АгроКосмос — Использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве.АгроМетео — Прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика.Площадкой для проведения заочного и очного региональных этапов конкурса выступает ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет. Ответственный за проведение конкурса Ишкин Павел Александрович - руководитель проектного офиса по цифровой трансформации сельского хозяйства, зав. научно-исследовательской лаборатории «Агрокибернетика» к.т. 8(927)7101815,e-mail: ishkin_pa@mail.ru