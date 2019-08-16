Самара стала десятой по востребованности среди городов для проживания
16 августа 2019 11:36
139
Эксперты «Авито Недвижимость» выяснили, в каких городах россияне больше всего хотят купить квартиру. Несмотря на увеличение стоимости квартиры на 4,4%, интерес к недвижимости в городе вырос на 5,3% за год. В целом поиском квартиры активно интересовались в 22 из 23 крупнейших городов (исключение – Уфа).
За год активность россиян в решении квартирного вопроса возросла на 46%. Самыми востребованными городами стали Москва и Санкт-Петербург, в которых россияне больше всего искали жилье в течение года (1,07% и 1,01% от общего числа поисковых запросов по слову «квартира» на Авито, соответственно). В первую пятерку также вошли Казань (0,67%), Краснодар (0,62%) и Уфа (0,59%). Наименее привлекательным для жизни оказался Тольятти – 0,38%.
Самара стала десятой в рейтинге самых востребованных городов для проживания (0,53%).
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
16 августа 2019 11:36
Самыми востребованными городами стали Москва и Санкт-Петербург. Экономика региона
138
16 августа 2019 10:43
По различным данным, дефицит в фонде составляет от 3,5 до 4 млрд рублей. Экономика региона
178
15 августа 2019 13:13
Скошено свыше 84 тыс. га естественных и сеяных трав. Экономика региона
254
Финансы и Банки
16 августа 2019 10:52
Это четвертый раз, когда платежные сервисы и переводы Сбербанка получают международное признание. Финансы и Банки
168
15 августа 2019 15:10
Это позволяет жителям регионов иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов. Финансы и Банки
299
14 августа 2019 17:35Быстрый поиск надежных микрофинансовых организаций
Порой мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам срочно требуется определенная сумма денег, которой нет под рукой. И чаще всего мы обращаемся в банки и кредитные... Финансы и Банки
59
Строительство
16 августа 2019 10:12
Он будет возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Строительство
148
14 августа 2019 10:51
Сейчас происходит регистрация договоров. Строительство
336
13 августа 2019 13:47
Заявление на использование земли под строительство уже подали в городскую администрацию. Строительство
362
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
173
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
198
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
799
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
571
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1674
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3149
Бизнес
14 августа 2019 17:39
Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные... Бизнес
356
14 августа 2019 14:09
Цель визита — обсуждение экспортных возможностей из России в КНР. Бизнес
360
8 августа 2019 14:15
Он должен усовершенствовать цифровую экономику, позволив задействовать устройства "Интернета вещей". Бизнес
522
Новости компаний
14 августа 2019 09:34
Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации делает ставку на среднее управленческое звено в производстве. Новости компаний
207
12 августа 2019 19:45
На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 276 учреждений. Новости компаний
332
12 августа 2019 11:26
За это время проводилась плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Новости компаний
294
9 августа 2019 22:52
Калашников планирует продавать электромобиль только крупным компаниям, в широкую розницу он не поступит. Новости компаний
509
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
129
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
183
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
378
Транспорт
16 августа 2019 13:32
Самара станет вторым городом после Москвы, где появятся Дома такси. Транспорт
117
16 августа 2019 13:30
МВД разъяснило ситуацию с применением ГОСТа о регистрационных знаках. Транспорт
168
16 августа 2019 09:36
Там ведутся ремонтные работы. Транспорт
369
15 августа 2019 13:28
Их количество пока не известно. Транспорт
289
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
222
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
245
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
270
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
442
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
975
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
540
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
647
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
561
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
469
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
544
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
369
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
542
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
899
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
872
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
814
Мероприятия