Россияне стали реже откладывать деньги на черный день
15 апреля 2019 12:27
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как россияне организуют планирование и учет финансов. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Примерный учет личных доходов и расходов ведет более половины россиян (53%). Строгий учет поступлений и трат ведут 18% опрошенных. Не ведут учет 29% граждан.
Финансовое планирование в краткосрочной перспективе (на срок менее 6 месяцев) ведут 4 из 10 россиян. Планирование доходов и расходов на полгода-год осуществляют 23% опрошенных, на более длительный период — 16%. Не планирует личный бюджет 21% респондентов.
Сбережения сегодня имеют 60% россиян. По средним оценкам, лишившись всех источников дохода, респонденты смогли бы продержаться за счет накоплений в течение 3,7 месяцев. 16% опрошенных отмечают, что накопленной ими суммы хватит менее чем на 1 месяц. Большинство (21%) считает, что их сбережений хватит на 1—2 месяца. 12% «протянут» на своих накоплениях от 3 до 6 месяцев. От 6 месяцев до года смогут прожить на свои накопления 6% опрошенных, более года — 5%.
Гендерные различия в учете и планировании личных финансов: мужчины чаще ведут строгий учет (20% против 15% среди женщин), чаще планируют на срок более года (20 и 11% соответственно), а за счет личных сбережений сильный пол может прожить практически на месяц дольше женщин (в среднем 4,2 и 3,3 месяца).
Благодаря жизненному опыту старшее поколение в учете финансов может дать фору молодежи. Россияне старше 45 лет ведут строгий учет финансов в 2 раза чаще респондентов моложе 24 лет: 27 и 13% соответственно. Молодежь в 1,5 чаще признавалась, что не ведет учет поступлений и трат (33% против 22 среди 45-летних). С планированием все не так однозначно: россияне старше 45 лет чаще более молодых респондентов планируют доходы и расходы на 6—12 месяцев (26%), опрошенные моложе 24 лет — на срок более года (19%). О наличии сбережений молодежь также говорит чаще россиян зрелого возраста (73 и 58%).
Чем выше уровень дохода, тем строже учет финансов, больше возможностей для долгосрочного планирования и накоплений. Респонденты с зарплатой от 45000 руб. в 3 раза чаще ведут строгий учет доходов и расходов: 24% против 8% среди россиян с зарплатой менее 25000 руб. Среди респондентов с низкой зарплатой 38% не ведут учет, среди россиян с доходом от 45000 руб. — 22%. На срок более 6 месяцев планируют финансы 47% россиян с зарплатой от 45000 руб. и 30% опрошенных, зарабатывающих менее 25000 руб. В отсутствии сбережений респонденты с зарплатой менее 25000 руб. и более 45000 руб. признавались одинаково часто (по 37%), однако накоплений респондентов с более высоким доходом потенциально хватит на более длительный срок: 4,1 месяца у россиян с доходом от 45000 руб. и 2,9 месяца у тех, кто получает менее 25000 руб. ежемесячно.
Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали следить за своими финансами более пристально: чаще вести учет и планировать доходы и расходы, причем склоняясь именно к строгому ведению личной бухгалтерии. 11 лет назад строгий учет вели 11%, сегодня — 18%, не вели учет 33%, сейчас таких 29%. В 2008 году планированием финансов на срок от полугода были озабочены 26%, сегодня — 39%. Накоплений у россиян стало меньше: сегодня их имеют 60%, 11 лет назад — 72%.
Фото pixabay.com
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