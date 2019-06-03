Резидент «Жигулевской долины» стал призером конкурса инновационных проектов Startup Village

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В четверг, 30 мая в Сколково на международной конференции Startup Village-2019 подвели итоги конкурса технологических стартапов. Организаторы назвали имена победителей и призеров, принявших участие в конкурсе компаний, а также в конкурсе проектов ранних стадий. В последнем отличился квалифицированный резидент регионального оператора Фонда «Сколково» - технопарка «Жигулевская долина» Григорий Ларькин.Предприниматель из Самарского региона представил экспертному жюри инновационный проект в сфере строительства - «Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон». Данная разработка позволяет без смешивания песка и цемента быстро изготовить бетонную конструкцию или закрыть зазор в дорожном полотне. В итоге проект Григорий Ларькина успешно преодолел полуфинальный этап, а на самой решающей стадии занял второе место. Организаторы вручили автору денежный сертификат, который он сможет потратить на дальнейшее развитие своего бизнеса.Отметим, что это не единственный успех Григория Ларькина на Startup Village. В первый день конференции проект «Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон» получил высокую оценку и от жюри конкурса Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника). Бизнесмен из Самары выиграл денежный сертификат на развитие бизнеса.Подобным сертификатом был награжден и представитель компании-резидента «Жигулевской долины» - СИГМАТРЕЙД Алексей Пиядин. Он представил экспертам проект «VR Секреты бокса». Инновационный тренажер создан на основе технологии виртуальной реальности и представляет собой симулятор для проведения тренировок.Проекты, участвующие в престижном конкурсе инновационных проектов Startup Village, были отобраны для участия в марте на Конкурсе инновационных проектов Startup Tour, один из туров которого состоялся в Тольятти в марте этого года.Напомним, сегодня в технопарке «Жигулевская долина» реализуют высокотехнологичные проекты более 210 компаний. С 2018 года резидентство в технопарке дает возможность бизнесу заявляться на статус квалифицированного резидента «Сколково», получать новые компетенции для вывода проектов на международный уровень. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов выразил уверенность, что такой тандем позволит обеспечить успешное развитие еще большего количества инновационных проектов в регионе.