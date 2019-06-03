Резидент «Жигулевской долины» стал призером конкурса инновационных проектов Startup Village
3 июня 2019 11:18
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В четверг, 30 мая в Сколково на международной конференции Startup Village-2019 подвели итоги конкурса технологических стартапов. Организаторы назвали имена победителей и призеров, принявших участие в конкурсе компаний, а также в конкурсе проектов ранних стадий. В последнем отличился квалифицированный резидент регионального оператора Фонда «Сколково» - технопарка «Жигулевская долина» Григорий Ларькин.
Предприниматель из Самарского региона представил экспертному жюри инновационный проект в сфере строительства - «Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон». Данная разработка позволяет без смешивания песка и цемента быстро изготовить бетонную конструкцию или закрыть зазор в дорожном полотне. В итоге проект Григорий Ларькина успешно преодолел полуфинальный этап, а на самой решающей стадии занял второе место. Организаторы вручили автору денежный сертификат, который он сможет потратить на дальнейшее развитие своего бизнеса.
Отметим, что это не единственный успех Григория Ларькина на Startup Village. В первый день конференции проект «Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон» получил высокую оценку и от жюри конкурса Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника). Бизнесмен из Самары выиграл денежный сертификат на развитие бизнеса.
Подобным сертификатом был награжден и представитель компании-резидента «Жигулевской долины» - СИГМАТРЕЙД Алексей Пиядин. Он представил экспертам проект «VR Секреты бокса». Инновационный тренажер создан на основе технологии виртуальной реальности и представляет собой симулятор для проведения тренировок.
Проекты, участвующие в престижном конкурсе инновационных проектов Startup Village, были отобраны для участия в марте на Конкурсе инновационных проектов Startup Tour, один из туров которого состоялся в Тольятти в марте этого года.
Напомним, сегодня в технопарке «Жигулевская долина» реализуют высокотехнологичные проекты более 210 компаний. С 2018 года резидентство в технопарке дает возможность бизнесу заявляться на статус квалифицированного резидента «Сколково», получать новые компетенции для вывода проектов на международный уровень. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов выразил уверенность, что такой тандем позволит обеспечить успешное развитие еще большего количества инновационных проектов в регионе.
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