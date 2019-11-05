Противостояние завода и министерства природы Самарской области за месторождение глины завершилось поражением чиновников
5 ноября 2019 13:54
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В марте 2019 года минприроды издало приказ о досрочном прекращении права пользованием месторождением Чапаевское. Речь идет о месторождении в границах Чапаевска и муниципального района Безенчукский Самарской области, где предприятие добывало глину и кварцевый песок. Площадь горного отвода — 170 га, пишет СО ОНЛАЙН.
Это решение не устроило завод силикатного кирпича и уже в апреле предприятие подало иск в арбитражный суд к министерству, в котором просило признать приказ незаконным. У завода есть лицензия на пользование этими недрами до 2034 года. Минприроды же в качестве причины досрочного прекращения права пользования указало нарушения заводом условий лицензии.
В суде говорилось, что компания нарушила требования, касающиеся добычи полезных ископаемых, и порядок предоставления отчетности. Завод нарушений не отрицал, но уточнил, что сделал это по веским причинам. Основной покупатель продукции «ЧЗСК» — «Чапаевский силикат» обанкротился. В результате этого завод сам оказался на грани банкротства, но смог с помощью сторонних организаций закрыть долги.
В августе 2019 года арбитражный суд признал приказ минприроды недействительным и обязал устранить нарушения. 21 октября суд оставил апелляционную жалобу министерства без удовлетворения.
Фото pixabay.com
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