Программу развития моногородов завершили досрочно из-за ее неэффективности
2 августа 2019 09:59
67
Госпрограмма «Комплексное развитие моногородов», в число которых в Самарской области входили Тольятти и Чапаевск, завершена досрочно. Она была рассчитана на 2016–2025 годы, однако аудит показал, что с началом ее реализации жизнь в моногородах к лучшему меняться не стала, а вот зарплаты сотрудников Фонда развития моногородов оказались сопоставимы с бюджетами некоторых подшефных населенных пунктов. Такие данные содержатся в бюллетене Счетной палаты РФ, опубликованном 30 июля.
Всего в РФ признаны монопрофильными 319 городов в 61 регионе. За время реализации программы (2016–2018 гг.) в них снизилась предпринимательская активность, число ликвидированных организаций превысило вновь зарегистрированные. Среднемесячная заработная плата работников организаций в моногородах оказалась ниже среднероссийского показателя, вырос уровень безработицы, численность трудоспособного населения сократилась. А покидают моногорода наиболее квалифицированные кадры — бывшие работники градообразующих предприятий. При этом господдержка не носила системного характера, отсутствовали четкие представления о том, какие меры предпочтительны для тех или иных муниципальных образований.
Паспортом Программы предусматривалось финансовое обеспечение деятельности НК «Фонд развития моногородов» на 2017–2020 годы в сумме 25,31 млрд рублей. Наибольшая статья затрат приходилась на оплату труда сотрудников и не зависела от результатов деятельности Фонда. В том числе оклад генерального директора ежемесячно составлял 1 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
2 августа 2019 09:59
Она была рассчитана на 2016–2025 годы. Экономика региона
66
1 августа 2019 14:13
На предприятиях будут оптимизированы все виды производственных процессов. Экономика региона
339
30 июля 2019 17:30
Два года назад в Красноглинском районном суде Самары был вынесен приговор 73-летнему миноритарию ПАО «Тольяттиазот» Евгению Седыкину, с ноября 2016 г.... Экономика региона
77
Финансы и Банки
1 августа 2019 15:29
Центр будет консультировать клиентов по таким вопросам, как информация об операциях по счету, розыск платежей, причины отказа в проведении операции, продукты и... Финансы и Банки
335
31 июля 2019 14:59
На базе Shiptor будет построена платформа «СберЛогистики», интегрированная со всеми системами банка и сервисами экосистемы. Финансы и Банки
346
30 июля 2019 15:18
Эксперты Поволжского банка ПАО Сбербанк поделились знаниями с участниками смены «Ты – предприниматель», которых в этом году насчитывается более 250... Финансы и Банки
349
Строительство
1 августа 2019 18:46
Сегодня вопрос безопасности есть является актуальным. Причем это касается как самой жизни человека, так и его имущества. О последним поговрим подробнее в... Строительство
59
1 августа 2019 17:35
Возвести высоконагружаемый полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс планируется в декабре 2022 года. Строительство
352
1 августа 2019 09:52
В твиттере районная администрация отметила, что не знает о том, что именно собираются построить на этой площадке. Строительство
274
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
153
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
169
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
779
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
532
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1650
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3109
Бизнес
19 июля 2019 17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям. Бизнес
521
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
418
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
446
Новости компаний
1 августа 2019 23:48
Для кого будут предназначаться эти смартфоны, неизвестно. Новости компаний
231
31 июля 2019 16:37
31 июля, в 15:10 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур успешно осуществлен запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а». Новости компаний
365
30 июля 2019 15:27
Запуск состоялся 30 июля, в 08:55 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения носителя «Союз-2.1а» двигатели... Новости компаний
1799
30 июля 2019 11:48
Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году. Новости компаний
460
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
96
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
132
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
333
Транспорт
2 августа 2019 10:29
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее работу в России зарубежных систем бронирования авиабилетов. Транспорт
2
1 августа 2019 19:07
Екскаваторы необходимая техника во время строительных работ. С их помощью можно поднимать и переносить грузы разных размеров и веса. Транспорт
58
1 августа 2019 16:41
В ближайшее время техника встанет на дежурство в пожарно-химические станции и будет готова к тушению пожаров. Транспорт
274
1 августа 2019 12:59
Движение будет открыто после обустройства участка всеми необходимыми техсредствами. Транспорт
305
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
167
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
215
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
249
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
307
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
535
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
392
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
529
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
471
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
360
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
446
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
772
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
799
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
700
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
916
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
912
Мероприятия