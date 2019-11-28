Принципы бережливого производства позволят самарским предприятиям нарастить номенклатуру

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Реализация нацпроекта должна вывести предприятия региона на ежегодный рост производительности труда минимум на пять процентов до 2024 года. Такую задачу поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Таким образом, рост выработки скажется на опережающем экономическом развитии региона и страны в целом, а у сотрудников предприятий вырастет зарплата.Тольяттинское предприятие «ДетальСтройКонструкция», выпускающее шумоизоляционные изделия для автомобилей, с начала осени включилось в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», но уже сегодня есть промежуточные результаты.В начале этого года на предприятии начали производить шумоизоляцию сразу нескольких автомобильных брендов. «Заход новой номенклатуры и, соответственно, увеличение количества, уже выбивалось за возможности процесса», - пояснил директор по производству «ДетальСтройКонструкции» Александр Родионов. Поэтому и встал вопрос, как на той же производственной площадке нарастить объемы продукции.Завод подал заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». В августе с цехами предприятия приехали знакомиться эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Была сформирована команда, в которую помимо экспертов вошло руководство и активные сотрудники компании разных специальностей. Совместными усилиями проанализирована технологическая цепочка линии, на которой тормозился весь процесс производства. Изучили расстановку оборудования и сотрудников, замерили хронометраж операций.«В результате диагностики мы нашли порядка 20 проблем и выявили из них коренные, которые влияют на время протекания процесса, на производительность. Благодаря активности рабочей группы, вовлеченности руководства предприятия в процесс, мы в кратчайшие сроки смогли сделать новую планировку потока», - пояснил руководитель проекта ФЦК Алексей Вишневский.Прежде всего на линии появились две печи, что позволило устранить дисбаланс между операциями по потоку порядка 30 секунд. Параллельное размещение двух печей также позволило оператору удобнее загружать в них заготовки. Производственный мастер Юлия Полтева рассказала, что работать стало легче, так как стало меньше передвижений по линии, а эффективность больше. «Буквально за одну ночь мы сделали перепланировку участка и значительно увеличили суточный объем производства», - пояснил Алексей Вишневский.Таким образом производительность труда на потоке выросла порядка 40 процентов, а время производственного цикла значительно ускорилось. Теперь на предприятии намерены проанализировать работу всех участков и повысить в целом производительность труда на заводе по пять процентов в течение трех лет. Сейчас работники «ДетальСтройКонструкции» продолжают стажироваться в ФЦК. После чего они сами смогут обучать персонал завода принципам бережливого производства и будут запускать постоянные улучшения. По словам исполнительного директора компании Владимира Коростелева, в конечном итоге мы хотим сделать такие улучшения и обновления производственной культурой, а не единичным примером. Но для этого руководство и специалисты должны хотеть меняться сами и менять свое предприятие, у них должен быть интерес к своей работе.К слову, преимущества реализации нацпроекта на тольяттинское предприятие приехали оценить и сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Анализ лучших практик позволит самарским экспертам транслировать этот опыт на те предприятия, которые ведет центр. По словам руководителя РЦК Константина Серова, экспертам самарского центра за следующие пять лет предстоит внедрить принципы бережливого производства на сотне с лишним предприятиях региона, смообщает пресс-служба облправительства.

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