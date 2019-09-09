Предприятиям Самарской области присвоена региональная символика «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области»

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В министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось вручение представителям предприятий свидетельств, дающих им право использовать символику «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Среди них ИП Мурзакова О.М., ИП Харуллову Р.Н., ООО «Дуслык», ООО «Племенной завод «Дружба», ООО «Сызранский рыбокомбинат № 1», ООО «Волгаплодторг», ООО «Шатлык», ООО «Бекон», ООО «Юледокс».Товарные знаки Самарской области были разработаны по поручению Главы региона Дмитрия Азарова с целью повышения конкурентоспособности местной продукции. Наличие на товаре региональной символики способствует привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным в регионе, расширению рынков их сбыта. Все это особенно актуально для мелких и средних производителей, фермеров и ремесленниковОтметим, что региональную символику не стоит путать со знаком добровольной сертификации «Самарское качество», которая распространяется исключительно на сферу производства продуктов питания и говорит о соответствии ГОСТам. Товарный знак выдается бесплатно. Главным условием для его присвоения является наличие производства в Самарской области.Напомним, что прием заявок на получение разрешения на присвоение региональной символики осуществляется департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д.1, каб.811, телефон 337-54-85, сообщает пресс-служба облправительства.