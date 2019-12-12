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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Предприятия АПК Самарского региона за год увеличат экспорт продукции на 43%

12 декабря 2019 13:49
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Предприятия АПК Самарского региона за год увеличат экспорт продукции на 43%
За девять месяцев 2019 года объем экспорта составил 81% от запланированного.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В рамках нацпроекта перед регионом стоит амбициозная задача – довести объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 3,51 млрд. долларов, услуг - до 0,87 млрд. долларов, сообщает пресс-служба облправительства.

По информации министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, за девять месяцев 2019 года объем экспорта составил 81% от запланированного. Прогноз исполнения по итогам года - 104%. Наиболее высокие результаты демонстрирует аграрно-промышленный комплекс, где объемы экспорта ожидаются на уровне 315 млн. долларов - это 143% от плана. Объем промышленного экспорта прогнозируется на уровне 2,6 млрд. долларов.
Для раскрытия экспортного потенциала нашего региона в рамках национального проекта Правительством Самарской области реализуется ряд мер.
Запущена программа государственной поддержки для промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).
Сегодня принято 39 заявок от самарских экспортёров для участия в КППК. Это больше, чем в большинстве регионов РФ. Компании-заявители представляют такие отрасли, как машиностроение (автомобильное, тяжелое, нефтегазовое, энергетическое, сельскохозяйственное), химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтика.
Участникам программы будет оказана поддержка в виде возмещения затрат, связанных с развитием экспорта (компенсация затрат на логистику и сертификацию, дешевые кредиты, обучение и многое другое).
Аналогичная программа реализуется для сельскохозяйственных производителей через механизм заключения Соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК). Поддержка оказывается в виде кредитования под льготную ставку от 1 до 5 % через возмещение недополученных доходов кредитных организаций. Одно из сельхозпредприятий региона уже подтвердило своё участие в данной программе, еще два прорабатывают возможность участия в 2020 году.
В 2018 и 2019 годах региональный Центр поддержки экспорта оказал услуги 173 предприятиям (еще 317 в работе). При содействии ЦПЭ 59 предприятий вышли на внешние рынки и заключили новые экспортные контракты (еще 40 в работе). Объем поддержанного экспорта в 2018 и 2019 годах составил 18,4 млн. долларов (еще 26,2 млн. долларов в работе).
В 2019 году Центром поддержки экспорта запущены 2 программы экспортной акселерации, еще на 3 программы ведется отбор участников. Ожидается, что к концу года через программы экспортной акселерации пройдут около 30 предприятий Самарской области.
Обособленным подразделением Российского экспортного центра в городе Самаре за 2019 год оказаны услуги 155 предприятиям, а объем поддержанного экспорта составил 300,7 млн. долларов.
«В текущем году в регионе наблюдается рост объемов экспорта предприятиями машиностроения. Хорошие результаты в агропромышленном комплексе. При снижении объемов экспорта зерна и привлекательности цен на зерно на внутреннем рынке, мы к концу года более чем на 40% планируем перевыполнить показатели по экспорту продукции АПК. Сегодня Самарская область уверенно выходит на исполнение показателей нацпроекта на 2019 год, начата работа по подготовке к следующему. Правительство региона всегда в активном диалоге с экспортно ориентированными предприятиями и федеральными органами власти. Сегодня есть много инструментов стимулирования экспорта, и самарским экспортерам все они доступны», - подчеркнул В. Кудяршов.
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