Предприятия АПК Самарского региона за год увеличат экспорт продукции на 43%

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Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской областипровел заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».В рамках нацпроекта перед регионом стоит амбициозная задача – довести объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 3,51 млрд. долларов, услуг - до 0,87 млрд. долларов, сообщает пресс-служба облправительства.По информации министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, за девять месяцев 2019 года объем экспорта составил 81% от запланированного. Прогноз исполнения по итогам года - 104%. Наиболее высокие результаты демонстрирует аграрно-промышленный комплекс, где объемы экспорта ожидаются на уровне 315 млн. долларов - это 143% от плана. Объем промышленного экспорта прогнозируется на уровне 2,6 млрд. долларов.Для раскрытия экспортного потенциала нашего региона в рамках национального проекта Правительством Самарской области реализуется ряд мер.Запущена программа государственной поддержки для промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).Сегодня принято 39 заявок от самарских экспортёров для участия в КППК. Это больше, чем в большинстве регионов РФ. Компании-заявители представляют такие отрасли, как машиностроение (автомобильное, тяжелое, нефтегазовое, энергетическое, сельскохозяйственное), химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтика.Участникам программы будет оказана поддержка в виде возмещения затрат, связанных с развитием экспорта (компенсация затрат на логистику и сертификацию, дешевые кредиты, обучение и многое другое).Аналогичная программа реализуется для сельскохозяйственных производителей через механизм заключения Соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК). Поддержка оказывается в виде кредитования под льготную ставку от 1 до 5 % через возмещение недополученных доходов кредитных организаций. Одно из сельхозпредприятий региона уже подтвердило своё участие в данной программе, еще два прорабатывают возможность участия в 2020 году.В 2018 и 2019 годах региональный Центр поддержки экспорта оказал услуги 173 предприятиям (еще 317 в работе). При содействии ЦПЭ 59 предприятий вышли на внешние рынки и заключили новые экспортные контракты (еще 40 в работе). Объем поддержанного экспорта в 2018 и 2019 годах составил 18,4 млн. долларов (еще 26,2 млн. долларов в работе).В 2019 году Центром поддержки экспорта запущены 2 программы экспортной акселерации, еще на 3 программы ведется отбор участников. Ожидается, что к концу года через программы экспортной акселерации пройдут около 30 предприятий Самарской области.Обособленным подразделением Российского экспортного центра в городе Самаре за 2019 год оказаны услуги 155 предприятиям, а объем поддержанного экспорта составил 300,7 млн. долларов.«В текущем году в регионе наблюдается рост объемов экспорта предприятиями машиностроения. Хорошие результаты в агропромышленном комплексе. При снижении объемов экспорта зерна и привлекательности цен на зерно на внутреннем рынке, мы к концу года более чем на 40% планируем перевыполнить показатели по экспорту продукции АПК. Сегодня Самарская область уверенно выходит на исполнение показателей нацпроекта на 2019 год, начата работа по подготовке к следующему. Правительство региона всегда в активном диалоге с экспортно ориентированными предприятиями и федеральными органами власти. Сегодня есть много инструментов стимулирования экспорта, и самарским экспортерам все они доступны», - подчеркнул В. Кудяршов.