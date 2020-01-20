Особая экономическая зона «Тольятти» получила статус индустриального парка
20 января 2020 13:11
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Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило соответствие индустриального парка ОЭЗ «Тольятти» федеральным требованиям. Соответствующий приказ был издан 14 января текущего года.
Напомним, индустриальный парк был создан на территории ОЭЗ в августе 2019 года. Новая форма сотрудничества с инвесторами подразумевает строительство производственных площадей для сдачи в аренду резидентам. Это позволит привлекать компании, которые не готовы вкладываться в строительство предприятий, а желают запустить производство в кратчайшие сроки в оснащенных корпусах.
Официально подтвержденный статус индустриального парка ОЭЗ «Тольятти» создает уникальные условия для резидентов, которые смогут пользоваться расширенными инструментами поддержки. Теперь они вправе рассчитывать на меры стимулирования как Минэкономразвития РФ, которое курирует все ОЭЗ страны, но и Минпромторга РФ, ответственное за создание и развитие индустриальных парков в регионах, сообщает пресс-служба облправительства.
В конце прошлого года на ежегодном региональном бизнес-форуме Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал предпринимателей активно инвестировать в Тольятти и в Особую экономическую зону в частности. Губернатор обозначил экономический трамплин для бизнеса, связанный с включением Самарской области в международные транспортные коридоры, строительство моста через Волгу, который вошел в федеральный комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Новый транспортный маршрут пройдет через ключевые объекты сложившейся и эффективно работающей инвестиционной инфраструктуры: рядом с ОЭЗ «Тольятти», технопарком в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» и ТОР «Тольятти». «Предлагаю бизнес-сообществу серьезно задуматься о том, какие это открывает перспективы перед бизнесом», – обратил внимание участников встречи Дмитрий Азаров.
Новый статус ОЭЗ «Тольятти», безусловно, позволит не только повысить конкурентоспособность Самарской области, но и увеличить число рабочих мест и налоговые отчисления в региональный бюджет.
Инициатива создания индустриального парка на территории ОЭЗ «Тольятти» принадлежит Правительству Самарской области. Средства на строительство корпусов выделяются из регионального бюджета.
«Ранее проект ОЭЗ «Тольятти» предполагал строительство производств только по типу greenfield – с нуля. Однако время не стоит на месте, темпы инвестирования в Самарскую область нарастают, меняются запросы инвесторов. И сегодня многие компании, в том числе иностранные, готовы разместить предприятие в ОЭЗ только при условии уже построенных зданий с необходимыми инженерными коммуникациями. Это обусловлено стремлением как можно быстрее выйти на этап производства и занять свою позицию на рынке. После принятия решения о создании в ОЭЗ индустриального парка, у них появилась такая возможность. Уже в этом году здесь будут построены новые производственные корпуса площадью более 11 тыс. кв. метров для всемирно известного производителя автокомпонентов - компании Faurecia, с которой уже подписано соглашение», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
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