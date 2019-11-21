Офисы в Самарской области стали дороже на 16%
21 ноября 2019 11:38
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Эксперты Авито проанализировали рынок коммерческой недвижимости в Самарской области и выяснили, что по сравнению с 2018 годом приобрести офисное помещение стало дороже, а цена аренды не изменилась. Стоимость квадратного метра офисного пространства в продаже за год выросла на 16% до 42 700 рублей, а в аренду – осталась прежней и составляет 455 рублей в месяц.
В октябре 2019 года средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в России при продаже составила 60 000 рублей, что почти на четверть (24%) превышает ценник за аналогичный период прошлого года, причем подорожали все категории офисов. Интересно, что офисы класса B в среднем стоят дороже, чем офисы класса А – почти 58 тысяч рублей за м2 против 55 тысяч рублей за м2. Они же подорожали сильнее всего – на 22%, тогда как класс А увеличился в цене только на 17%. Средняя цена на офисы класса C и офисы класса D в октябре 2019 года одинаковая – 50 000 рублей за м2. Обе этих категории поднялись в цене на 10%.
За год офисы подорожали в 18 из 25 рассматриваемых регионов, наиболее заметно цены выросли в Омской и Ленинградской областях – 29% и 25% соответственно. Цена снизилась в 6 регионах и только в Ульяновской области осталась на уровне предыдущего года.
Самые доступные офисы в Приморском крае – 26 300 рублей за квадратный метр, за год они подешевели почти в полтора раза. Также наиболее бюджетные офисные площади продаются в Волгоградской области (30 000 рублей за м2, +6% по отношению к прошлому году) и Омской области (в среднем 34 200 рублей, подорожание на 29%).
Дороже всего из рассматриваемых регионов продаются офисы в Крыму – в среднем 79 200 рублей. За год они незначительно опустились в цене – на 1%. Кроме Крыма, по стоимости квадратного метра лидируют также Московская область (70 000 рублей за квадратный метр) и Нижегородская область (57 000 рублей). В обоих регионах цены поднялись на 12% за год.
Фото pixabay.com
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