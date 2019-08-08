Областные власти заложили 1,65 млн рублей на укрепление дружбы народов региона
8 августа 2019 13:20
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Средства получат организации, победившие в конкурсе проектов, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в регионе.
Победителями конкурса названы 7 НКО. Больше всего денег — 647 тысяч рублей — предназначено организации развития национальных культур Камышлинского района «Туган Як» («Родной Край»). Эти средства она получит за организацию питания гостей по квотам Всемирного конгресса татар на территории Всероссийского сельского Сабантуя в Камышле, который состоялся 29 июня. Еще 300 тысяч рублей предназначены Ассамблее народов Самарской области, которая реализует программу содействия социальной адаптации цыганской общины поселка Яицкое Волжского района, пишет СО ОНЛАЙН.
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