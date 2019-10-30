ОЭЗ «Тольятти» посетила бизнес-делегация Российско-Германской Внешнеторговой палаты
30 октября 2019 10:04
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25 октября особую экономическую зону «Тольятти» посетили члены Российско-Германской Внешнеторговой палаты. Среди делегатов – представители посольства Германии, бизнеса и банков. Главная цель визита – знакомство с потенциалом ОЭЗ «Тольятти».
Делегация Республики прибыла в Самарскую область в рамках проведения Российско-Германского форума, на котором руководители более 70 компаний, в том числе и немецких, обмениваются опытом и налаживают новые торгово-экономические связи. Традиционно особая экономическая зона «Тольятти» вызывает большой интерес зарубежных инвесторов. География резидентов ОЭЗ «Тольятти» широка: Германия, Япония, Испания, Турция и т.д. Только с Федеративной Республикой Германия объем внешнеторгового оборота Самарской области за 2018 год составил 578 млн долларов.
Привлекательность Самарской области и ОЭЗ «Тольятти» для инвесторов с каждым годом растет. В ближайшее время начнется работа по строительству крупнейшего в нашей стране инфраструктурного объекта – моста через Волгу, который станет частью международного автомобильного маршрута «Европа – Западный Китай». Этот объект открывает перед регионом колоссальный потенциал межгосударственного и межрегионального взаимодействия. Не менее важно подписание с компанией ОАО «Российские железные дороги» соглашения, предусматривающего строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти». Это позволит выстраивать целые цепочки технологических проектов, которые будут давать синергетический эффект.
Среди компаний, посетивших ОЭЗ «Тольятти», представители ООО «Линде Инжиниринг Рус», Минимакс Раша ООО, ДЕН РУС ООО, ИСС Глобал Солюшнз ООО, Кюне+Нагель ООО и другие. Помимо особой экономической зоны гости побывали на АВТОВАЗе и в технопарке «Жигулевская долина», сообщает пресс-служба ОЭЗ.
В этот же день с официальной делегацией встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стороны обсудили возможность расширения инвестиционного сотрудничества в сфере промышленности, туризма, образования, экологии и экономики.
«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества, как в экономических, так и гуманитарных сферах с Германией. Знаю, что в первой половине дня вы познакомились с работой отдельных промышленных производств, изучали особенности ведения бизнеса и существующие специальные экономические режимы в ТОСЭР. Уверен, что коллеги рассказали и о режимах ОЭЗ, – обратился к членам делегации Дмитрий Азаров. – Благодаря тем уникальным преференциальным режимам, которые сегодня действуют на территории Самарской области, регион является очень удобной «точкой входа» для иностранного бизнеса на территорию России. Мы готовы снабдить вас дополнительной информацией, ответить на все вопросы, которые вас могут заинтересовать, предоставить вам дополнительные материалы, чтобы вы могли привлечь к ним внимание потенциальных партнеров из Германии».
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