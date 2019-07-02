Некоторые сорта мяса в России могут подорожать на 10%
2 июля 2019 09:18
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Цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%, предупредили в Национальной кормовой ассоциации. Об этом сообщают «Известия». Речь идет о свинине, говядине и птице. В ассоциации связали подорожание с увеличением цен на необходимые животным кормовые добавки.
В свою очередь с Минфине не согласились с представленной информацией и заявили, что, согласно документам Верховного суда, ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно.
pixabay.com
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