На вторичном рынке недвижимости города Самары больше всего предлагают кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе
22 мая 2019 12:36
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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в апреле 2019 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 6 878 уникальных предложений, опубликованных в апреле 2019 года в открытых источниках.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в апреле 2019 года составила 59 927 рублей. При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 61 314 рублей, 2-ком. – 59 000 рублей, 3-ком. –59 138 рублей.
Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:
В апреле 2019 аналитики Фонда зафиксировали незначительную - 308 рублей - динамику средней удельной цены предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к марту 2019 года. В относительных цифрах рост составил 0,5%, что сравнимо с погрешностью проводимых вычислений.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года (апрель 2018 года) общий рост средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в г. Самара составил 4 616 рублей или 8,35%.
Несмотря на разнонаправленность динамики в отдельные периоды, необходимо отметить тенденцию положительного тренда на вторичном рынке жилой недвижимости г. Самара, однако данный рост едва компенсирует инфляцию.
Наибольшее количество предложений на вторичном рынке недвижимости города Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе – 14,3% от общего количества. Наименьшее – «малосемейки» в Ленинском районе и «сталинки» в Промышленном, Красноглинском и Куйбышевском районах – по 0,1% от общего количества предложений.
Анализ средней удельной цены по районам Самары показывает, что в апреле 2019 года максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади была у двухкомнатных «элиток» в Ленинском районе – 113 340 рублей, а минимальная – у двухкомнатных «сталинок» в Куйбышевском районе – 35 062 рубля.
Наибольшая средняя удельная цена традиционно в «старом центре» - Самарском и Ленинском районах, а также в «новом центре» - Октябрьском районе. Но следует отметить, что здесь основными драйверами цен являются квартиры в «элитках» и кирпичных домах улучшенной планировки. Так, в Самарском районе за «элитки» просят в среднем 94032 рубля за квадратный метр, за «улучшенки» - 70 066 рублей за квадратный метр. В Ленинском районе – 102 545 рублей и 77 674 рубля соответственно. Октябрьский район: «элитки» - 99 671 рубль за метр, кирпичные «улучшенки» - 70 774 рубля за метр.
В аутсайдерах «окраина» – Куйбышевский район, минимальная средняя удельная цена предложения у «сталинок» в Куйбышевском районе – 35 062 руб.
Максимальная цена предложения на вторичном рынке г.Самары в апреле 2019 года зафиксирована в Ленинском районе. Здесь за 3-комнатную «элитку» просят 168 919 рублей за квадратный метр.
Минимальная цена –18 889 рублей за квадратный метр – у 2-комнатной кирпичной «улучшенки» в Куйбышевском районе.
Фото pixabay.com
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