На первом месте по количеству предложений на рынке вторичной недвижимости в области лидирует Самара

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в ноябре 2019 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано уникальных 16421 предложение к продаже, опубликованное в СМИ в ноябре 2019 года.На первом месте по количеству предложений лидирует Самара с 6963 квартирами. На втором – Тольятти – 5395 квартир. Замыкает список Похвистнево – 105 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в ноябре 2019 года составила 47182 рубля.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 60783 руб., самая низкая – в Октябрьске – 22719 руб.Наиболее активным в ноябре 2019 года были рынок в Жигулевске (индекс активности – 12,3) и Отрадном (индекс активности 8,7), наименее – в Кинеле (индекс активности 2,9). В Самаре данный показатель равняется 6,0, в Тольятти – 7,7. Под индексом активности понимается соотношение количества предложений к количеству жителей.