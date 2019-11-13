На нацпроекты Приволжья выделено 275 миллиардов
13 ноября 2019 12:59
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Регионам добавят бюджетных средств на национальные проекты. Об этом заявил заместитель председателя полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, пишет ФедералПресс.
Последние дни политическая повестка страны была посвящена выполнению национальных проектов в регионах (а они являются приоритетными в работе каждого главы региона), системе мониторинга и финансированию на будущий год. О том, что его увеличат, заявил Алексей Кузьмицкий, зампредставителя полпреда в ПФО.
«На реализацию национальных проектов планируется потратить около 275 млрд рублей, что на 10 % больше, чем в этом году. Большая часть выделена на социально-значимые – «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура». В 2019 году на эти направления были использованы 132 млрд руб., в следующем сумма ассигнований увеличится до 144 млрд рублей», – объяснил Андрей Кузьмицкий.
На шесть лет (2019 — 2024 г.г.) на исполнение нацпроектов в Приволжском федеральном округе предусмотрен бюджет в размере 1,5 трлн рублей. Регионы должны тратить деньги максимально эффективно и рационально.
«Важно, чтобы результаты работы отражались на жизни людей, повышалось ее качество. Это приоритет, обозначенный президентом России, но это и наш приоритет», - заявил Кузьмицкий.
Реализация национальных проектов продолжает оставаться на особом контроле в полпредстве ПФО. Для повышения эффективности работы проводится постоянный мониторинг, причем процесс будет автоматизирован. Также регулярно в регионах проходят выездные заседания, в которых принимают участие члены регионального правительства и контрольно-надзорные органы.+
Выполнение мероприятий, запланированных в раках национальных проектов, становятся обязательным критерием оценки действий губернаторов.
Фото pixabay.com
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