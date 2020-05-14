На ход реализации национальных проектов в Самарской области ограничительные меры не повлияют

203

В среду, 13 мая 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов в режиме ВКС провел совещание с главами муниципальных образований и министрами областного Правительства, курирующими реализацию ряда национальных проектов.Ограничительные меры, введенные в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, безусловно, сказались на темпах развития экономики региона, затронули многие сферы жизни. Однако, как подчеркнул председатель областного Правительства, на реализации национальных проектов они не отразятся.«В реализации большинства национальных проектов мы набрали необходимые темпы, а по многим направлениям движемся значительно быстрее, чем в прошлом году. Это неудивительно, прошлый год был стартовым. Мы получили определенный опыт, отработали многие организационные, финансовые механизмы реализации нацпроектов. Еще раз хочу всем напомнить, что, несмотря на определенные сложности, которые испытывает региональный бюджет, муниципальные бюджеты, ни одно из направлений национальных проектов не подверглось сокращению. Все лимиты средств на их реализацию доведены до региона в полном объеме», - сказал Виктор Кудряшов.Напомним, в минувшем году Самарская область стала одним из лидеров в стране и абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе по исполнению показателей реализации нацпроектов. Для достижения этого результата по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова были применены методы проектного управления и принципы матричного управления, разработана методология рейтингования муниципальных образований по участию в национальных проектах, осуществлялся постоянный мониторинг этапов их реализации.В настоящее время, когда средства на осуществление нацпроектов в регионе имеются, многое зависит от глав муниципальных образований, их усилий, настойчивости, умения своевременно решать возникающие рабочие вопросы.Как доложил и.о. министра энергетики и ЖКХ региона Михаил Татаринцев, в текущем году в рамках региональной составляющей национального проекта «Экология» - «Оздоровление Волги» - в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию пяти очистных сооружений в четырех муниципальных образованиях области – Самаре, Октябрьске, Сызрани и Жигулевске. По информации министерства, здесь рисков неисполнения показателей национального проекта нет.В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в текущем году планируется завершить строительство двух объектов – в Сергиевском и Большечерниговском районах, которые обеспечат водой в общей сложности более 5,5 тысячи человек. Начнутся работы по строительству трех объектов водоснабжения, и еще восемь будут спроектированы. Михаил Татаринцев обозначил проблемные вопросы по объектам в Большечерниговском, Пестравском и Кошкинском районах. Присутствующие на ВКС главы территорий сообщили, что проблемы будут решены в ближайшее время и не отразятся на достижении целевых показателей нацпроектов, сообщает пресс-служба облправительства.В рамках региональной составляющей «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в области в этом году будет построено четыре мусоросортировочных комплекса – в Сызрани и муниципальных районах Волжский, Кинельский и Сергиевский. В последнем будет возведен самый крупный комплекс - мощностью 80 тысяч тонн в год. Все эти проекты осуществляются на внебюджетные средства. Виктор Кудряшов обратился к главе Сергиевского района Алексею Веселову с вопросом о том, как идет взаимодействие с инвестором. По информации главы района, все вопросы решаются оперативно, работа ведется без сбоев.«Прошу Вас держать на личном контроле реализацию этого проекта, прежде всего соблюдение сроков, «контрольных точек». Необходимо следить за выполнением графика работ и обо всех отступлениях информировать министерство и курирующего направление зампреда Правительства. Задержек быть не должно», - подчеркнул председатель Правительства региона.В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Самарской области в 2020 году планируют благоустроить 272 дворовых территории, 140 общественных пространств, реализовать проекты благоустройства в пяти городах-победителях Всероссийского конкурса Кинеле, Сызрани, Отрадном, Жигулевске, Нефтегорске.Реализация проектов в целом идет по графику. Главы территорий, которые не успели заключить все контракты на благоустройство запланированных объектов в отведенный срок, сообщили, что решения будут найдены в ближайшие дни.«Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров дал поручение завершить все объекты благоустройства по проекту «Фомирование комфортной городской среды» до 1 сентября 2020 года. В этот срок необходимо уложиться», - отметил Виктор Кудряшов.О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» доложил министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин. В 2020 году в регионе будет отремонтировано 243,4 км автомобильных дорог. В настоящее время все 14 контрактов на эти работы заключены. Вместе с тем, по информации министра, что ряд муниципалитетов не заключил с министерством соглашения о реализации национальных проектов. Виктор Кудряшов призвал глав муниципалитетов активнее включиться в эту работу и оперативно решить вопрос.По информации министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, в рамках мероприятий национального проекта «Демография» в 2020 году планируется достичь показателя уровня доступности дошкольного образования на территории региона в 96,9%. В текущем году в регионе планируется построить 12 детских садов. По информации министерства, значительных рисков в достижении показателей национальных проектов «Демография» и «Образование» не прогнозируется.Министр культуры в своем докладе призвал муниципальные образования в срок до 1 июня завершить процесс заключения контактов на работы по строительству и реконструкции объектов в рамках национального проекта «Культура».Участники совещания рассмотрели и ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Министр строительства региона Евгений Чудаев сообщил, что за первые месяцы текущего года в Самарской области введено в эксплуатацию жилья на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Вместе с тем есть сложности, в своем докладе министр сообщил о муниципалитетах, которые пока не заключили соглашения о реализации национального проекта. Главы территорий в ходе ВКС также сообщили о готовности решить этот вопрос в кратчайшие сроки.«По всем направлениям от обсуждения вопросов контрактации, за редким исключением мы эти вопросы решили, необходимо перейти к контролю за сроками, и, главное, - качеством выполнения работ», - подвел итог совещания Виктор Кудряшов.

Фото pixabay.com