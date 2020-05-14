На ход реализации национальных проектов в Самарской области ограничительные меры не повлияют
14 мая 2020 10:40
203
В среду, 13 мая 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов в режиме ВКС провел совещание с главами муниципальных образований и министрами областного Правительства, курирующими реализацию ряда национальных проектов.
Ограничительные меры, введенные в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, безусловно, сказались на темпах развития экономики региона, затронули многие сферы жизни. Однако, как подчеркнул председатель областного Правительства, на реализации национальных проектов они не отразятся.
«В реализации большинства национальных проектов мы набрали необходимые темпы, а по многим направлениям движемся значительно быстрее, чем в прошлом году. Это неудивительно, прошлый год был стартовым. Мы получили определенный опыт, отработали многие организационные, финансовые механизмы реализации нацпроектов. Еще раз хочу всем напомнить, что, несмотря на определенные сложности, которые испытывает региональный бюджет, муниципальные бюджеты, ни одно из направлений национальных проектов не подверглось сокращению. Все лимиты средств на их реализацию доведены до региона в полном объеме», - сказал Виктор Кудряшов.
Напомним, в минувшем году Самарская область стала одним из лидеров в стране и абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе по исполнению показателей реализации нацпроектов. Для достижения этого результата по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова были применены методы проектного управления и принципы матричного управления, разработана методология рейтингования муниципальных образований по участию в национальных проектах, осуществлялся постоянный мониторинг этапов их реализации.
В настоящее время, когда средства на осуществление нацпроектов в регионе имеются, многое зависит от глав муниципальных образований, их усилий, настойчивости, умения своевременно решать возникающие рабочие вопросы.
Как доложил и.о. министра энергетики и ЖКХ региона Михаил Татаринцев, в текущем году в рамках региональной составляющей национального проекта «Экология» - «Оздоровление Волги» - в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию пяти очистных сооружений в четырех муниципальных образованиях области – Самаре, Октябрьске, Сызрани и Жигулевске. По информации министерства, здесь рисков неисполнения показателей национального проекта нет.
В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в текущем году планируется завершить строительство двух объектов – в Сергиевском и Большечерниговском районах, которые обеспечат водой в общей сложности более 5,5 тысячи человек. Начнутся работы по строительству трех объектов водоснабжения, и еще восемь будут спроектированы. Михаил Татаринцев обозначил проблемные вопросы по объектам в Большечерниговском, Пестравском и Кошкинском районах. Присутствующие на ВКС главы территорий сообщили, что проблемы будут решены в ближайшее время и не отразятся на достижении целевых показателей нацпроектов, сообщает пресс-служба облправительства.
В рамках региональной составляющей «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в области в этом году будет построено четыре мусоросортировочных комплекса – в Сызрани и муниципальных районах Волжский, Кинельский и Сергиевский. В последнем будет возведен самый крупный комплекс - мощностью 80 тысяч тонн в год. Все эти проекты осуществляются на внебюджетные средства. Виктор Кудряшов обратился к главе Сергиевского района Алексею Веселову с вопросом о том, как идет взаимодействие с инвестором. По информации главы района, все вопросы решаются оперативно, работа ведется без сбоев.
«Прошу Вас держать на личном контроле реализацию этого проекта, прежде всего соблюдение сроков, «контрольных точек». Необходимо следить за выполнением графика работ и обо всех отступлениях информировать министерство и курирующего направление зампреда Правительства. Задержек быть не должно», - подчеркнул председатель Правительства региона.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Самарской области в 2020 году планируют благоустроить 272 дворовых территории, 140 общественных пространств, реализовать проекты благоустройства в пяти городах-победителях Всероссийского конкурса Кинеле, Сызрани, Отрадном, Жигулевске, Нефтегорске.
Реализация проектов в целом идет по графику. Главы территорий, которые не успели заключить все контракты на благоустройство запланированных объектов в отведенный срок, сообщили, что решения будут найдены в ближайшие дни.
«Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров дал поручение завершить все объекты благоустройства по проекту «Фомирование комфортной городской среды» до 1 сентября 2020 года. В этот срок необходимо уложиться», - отметил Виктор Кудряшов.
О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» доложил министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин. В 2020 году в регионе будет отремонтировано 243,4 км автомобильных дорог. В настоящее время все 14 контрактов на эти работы заключены. Вместе с тем, по информации министра, что ряд муниципалитетов не заключил с министерством соглашения о реализации национальных проектов. Виктор Кудряшов призвал глав муниципалитетов активнее включиться в эту работу и оперативно решить вопрос.
По информации министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, в рамках мероприятий национального проекта «Демография» в 2020 году планируется достичь показателя уровня доступности дошкольного образования на территории региона в 96,9%. В текущем году в регионе планируется построить 12 детских садов. По информации министерства, значительных рисков в достижении показателей национальных проектов «Демография» и «Образование» не прогнозируется.
Министр культуры в своем докладе призвал муниципальные образования в срок до 1 июня завершить процесс заключения контактов на работы по строительству и реконструкции объектов в рамках национального проекта «Культура».
Участники совещания рассмотрели и ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Министр строительства региона Евгений Чудаев сообщил, что за первые месяцы текущего года в Самарской области введено в эксплуатацию жилья на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Вместе с тем есть сложности, в своем докладе министр сообщил о муниципалитетах, которые пока не заключили соглашения о реализации национального проекта. Главы территорий в ходе ВКС также сообщили о готовности решить этот вопрос в кратчайшие сроки.
«По всем направлениям от обсуждения вопросов контрактации, за редким исключением мы эти вопросы решили, необходимо перейти к контролю за сроками, и, главное, - качеством выполнения работ», - подвел итог совещания Виктор Кудряшов.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 мая 2020 11:30
За счет этого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства. Экономика региона
173
14 мая 2020 11:15
Однако к началу лета все должно вернуться в прежний вид. Экономика региона
174
14 мая 2020 10:40
Все лимиты средств на их реализацию доведены до региона в полном объеме. Экономика региона
202
Финансы и Банки
14 мая 2020 14:17
Меньше чем за месяц банк получил около 2600 заявок на сумму свыше 7 млрд рублей. Финансы и Банки
82
14 мая 2020 13:53
Такое решение связано с периодом самоизоляции. Финансы и Банки
116
13 мая 2020 16:54
Клиенту не нужно посещать офис банка для подачи заявки. Все необходимые документы можно предоставить онлайн. Финансы и Банки
397
Строительство
14 мая 2020 13:37
Вскоре там появится еще комплекс с детским садом. Строительство
110
14 мая 2020 10:34
Речь идет о ряде автодорог. Строительство
215
12 мая 2020 12:48
Проект должен быть полностью готов к 28 июля 2021 года. Строительство
471
Материалы и технологии
28 февраля 2020 17:34Каменный шпон. Особенности и преимущества
Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
680
17 февраля 2020 18:53
Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
595
10 февраля 2020 09:28Особенности металлопроката
В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
581
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
490
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
1589
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1900
Бизнес
8 мая 2020 16:28
На встрече расскажут об актуальных мерах поддержки предпринимателей и порядке их получения, а также ответят на вопросы участников. Бизнес
818
7 мая 2020 23:59
В Самарской области также разработаны несколько пакетов мер поддержки наиболее пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса. Бизнес
860
7 мая 2020 19:34
Установлены меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам аренды. Бизнес
913
Новости компаний
13 мая 2020 15:12
Дезинфекция проведена военнослужащими 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Новости компаний
396
13 мая 2020 12:52
Однако энергетики призывают потребителей отложить очные визиты в офис. Новости компаний
335
12 мая 2020 13:47
Lada сохранила лидерство по доле рынка в сегменте легковых автомобилей. Новости компаний
588
11 мая 2020 20:59Профессиональные инжиниринговые услуги
В современном мире инжиниринговые услуги в строительстве востребованы и популярны. Новости компаний
180
IT и Коммуникации
13 мая 2020 16:44Видеочаты — больше, чем лекарство от скуки
Человек — крайне социальное существо. Нам жизненно необходимо общение с другими людьми. Без него многие чувствуют себя подавлено. А порой это может... IT и Коммуникации
134
17 апреля 2020 15:44Лицензионная Microsoft Windows 7 – особенности
Когда разговор касается лицензионных версий ПО и ОС, то многие не понимают. зачем платить если можно скачать все бесплатно. На самом деле есть масса причин... IT и Коммуникации
329
6 апреля 2020 15:22
Для каждого человека музыка – это важная составляющая в жизни. И конечно, когда грядет какое-то яркое событие, стоит заранее подготовиться и подобрать... IT и Коммуникации
285
Транспорт
14 мая 2020 13:18
Cписок таких поездов может быть расширен. Транспорт
121
14 мая 2020 10:48
Эта мера позволит поддержать тех пассажиров, у которых карта активирована, но не использована. Транспорт
189
14 мая 2020 10:45
Он курсировал от "Южного города" до " Губернского рынка". Транспорт
200
13 мая 2020 19:09
В связи с окончанием срока договорных отношений на опытную эксплуатацию. Транспорт
1131
Предпринимательство
1 мая 2020 12:42Shop.Ritual.ru позволяет избежать переплаты за ритуальные товары
Человека неизбежно преследует чувство вины после смерти родственника, невзирая на проявленную о нем при жизни заботу. Предпринимательство
224
7 марта 2020 08:21Мобильный заработок это реальный шанс заниматься тем, что больше всего любишь и получать за это деньги
Найти простую и хорошую сферу для зарабатывания денег это то, к чему стремятся, наверное большинство людей. Предпринимательство
510
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
591
Новости региона
26 марта 2020 18:26
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств... Новости региона
3428
28 ноября 2019 17:12
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия. Новости региона
1132
5 июля 2019 22:56
Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Новости региона
1190
Электронные технологии
13 мая 2020 20:52
Вебинар – это лекция в рамках курса, бизнес-встречи и семинары, которые проводятся по сети интернета. Электронные технологии
175
1 мая 2020 12:43Во сколько обходится год SEO оптимизации веб-сайта
Сфера интернет-коммерции разрастается и дает внушительные прибыли. По этой причине немало предпринимателей пытаются перевести бизнес в интернет или... Электронные технологии
433
7 февраля 2020 20:51
Накрутка просмотров историй в Инстаграм позволяет Вашей странице оказаться в ТОПе и появиться в рекомендациях пользователей. Количество просмотров видно... Электронные технологии
1958
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
17 апреля 2020 15:19
Ситуации, при которых человек обращается в тот или иной банк за кредитом, различаются своей индивидуально - обособленной спецификой. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
203
2 февраля 2020 21:02
Если решили приобрести квартиру с МСК, разумно обратиться к надежному риелтору который поможет получить займ на покупку жилья под материнский капитал. Покупка с... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
727
17 января 2020 20:33МФК «Кива» - ребрендинг микрофинансовой компании «Метрокредит»
Микрофинансовая компания «Кива» - новый игрок финансового рынка в 2020-м году. Но на самом деле данная МФК является результатом ребрендинга известной... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
583
Современный дом
14 мая 2020 10:15
Это качество, проверенное десятилетиями и гармоничный внешний вид. Сегодня настоящую мебель из Италии производит фабрика «Giorgio Collection». Современный дом
57
21 апреля 2020 14:59Чистка дымоходов, труб, вентиляции – услуги АРТЕЛЬ ТРУБОЧИСТОВ
Профессиональные услуги по чистке дымоходов и труб, а также вентиляции востребованы в современном мире. И доверить подобную работу важно только... Современный дом
922
17 апреля 2020 15:47Система Умный дом – особенности
В современном мире благодаря стремительному развитию технологий, стало возможным оборудовать дома и квартиры многофункциональными системами, которые... Современный дом
497
В мире Авто
7 мая 2020 16:22
В Самаре любители ночных гонок, по всей видимости, состоящих в клубе smrnighthooligans, собрались на ночные заезды. В мире Авто
306
4 мая 2020 18:26Правила перевозки больших грузов по Казахстану
По законодательству Казахстана, любая грузоперевозки, связанная с нестандартной по массе и габаритам продукции должна согласовываться с дорожными службами.... В мире Авто
268
9 апреля 2020 21:46Автоэкспертиза и ее основные моменты
Независимая автомобильная экспертиза -доверьтесь беспристрастным профессионалам В каких случаях нужна авто экспертиза? В мире Авто
835
Видео
16 октября 2012 17:14
369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей. Социум
6565
23 ноября 2012 15:40
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации Здравоохранение
1942
29 ноября 2012 17:28
Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2078
4 декабря 2012 16:02
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
1866
7 декабря 2012 15:48
Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн. Социум
2573
Иновационные технологии
18 марта 2020 16:06Опоры и держатели для лодок и яхт. катеров – предложения интернет-магазина 7FT.RU
Для всех, кто является владельцем лодок из ПВХ, яхт или катеров, самое время заглянуть на сайт интернет-магазина 7FT.RU. Иновационные технологии
308
18 марта 2020 00:09Бензогенераторы: достоинства автономных источников электроэнергии
Бензогенератор является автономным источником электроэнергии. С его помощью можно снабжать электричеством целое здание или дом. Однако при выборе... Иновационные технологии
565
25 февраля 2020 11:57
Мойки для щебня и песка используются при производстве материалов для строительных работ, в процессе обогащения руд, при обработке россыпей драгметаллов и пр. Иновационные технологии
285
Фоторепортажи
10 октября 2012 13:22
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
5630
11 октября 2012 12:59
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
10471
26 октября 2012 12:21
На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
10937
30 октября 2012 17:14
Не смотря на проливной дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
10030
31 октября 2012 17:56
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
9135
Мероприятия