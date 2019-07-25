Между Правительством Самарской области и крупными торговыми сетями подписан ряд соглашений о сотрудничестве
25 июля 2019 12:19
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24 июля в министерстве промышленности и торговли Самарской области был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Правительством Самарской области и крупными федеральными торговыми сетями ООО «ЛЕНТА» и компанией Х5 Retail Group, между министерством промышленности и торговли Самарской области и ООО «Агропромышленный парк Самара», сообщает пресс-служба облправительства.
Кроме того, было заключено партнерское соглашение о сотрудничестве Самарского регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара».
Результатом этих соглашений станет более активное привлечение среднего и малого бизнеса к решению важных отраслевых вопросов, развитие и совершенствование потребительского рынка на территории региона в целях удовлетворения потребностей населения в высококачественных товарах по доступным ценам, продвижения продукции местных производителей.
Задачу поддержки региональных товаропроизводителей поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркнув, что для этого необходимо вести работу по поиску точек соприкосновения региональных производителей и торговых компаний: «Есть потенциал для увеличения представительства самарских товаров. Мы должны создать условия для того, чтобы самарская продукция была на прилавках магазинов, работающих в регионе».
«Развитие потребительского рынка - одна из наших приоритетных задач. Мы заинтересованы в продвижении наших производителей как в Самарской области, так и в соседних регионах. Сотрудничество с федеральными торговыми сетями предоставляет возможности для насыщения рынка качественными местными товарами и расширения географии их представленности», – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов после подписания соглашений.
После подписания соглашений состоялась церемония награждения лучших работников отрасли торговли и общественного питания - в преддверии Дня работника торговли.
«Уважаемые друзья! Ваш труд - один из самых востребованных в современном мире, от него зависит не только благополучие, но и настроение людей. Спасибо вам! Надеюсь на дальнейшее взаимное сотрудничество, которое позволит обеспечить достойное место Самарской области среди регионов Российской Федерации», - поздравил присутствующих Михаил Жданов.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником работникам сферы торговли были вручены Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и министерства промышленности и торговли Самарской области.
Также в министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось вручение представителям предприятий свидетельств, дающих право использовать символику «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Региональный товарный знак получили общества «Эридан», «Ветерок», «Кристалл», «Домашний кулинар».
Отметим, что товарные знаки Самарской области были разработаны по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с целью повышения конкурентоспособности местной продукции. Символика должна способствовать привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным в регионе, расширению рынков их сбыта. На сегодня уже более 100 продуктов получили данный товарный знак.
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