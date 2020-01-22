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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Меньше всего согласных не работать за деньги среди директоров, юристов и программистов

22 января 2020 13:02
120
Меньше всего согласных не работать за деньги среди директоров, юристов и программистов
Идея не работать за деньги больше всего привлекает сметчиков, рекламщиков и переводчиков.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у россиян, как они отнеслись бы к перспективе не работать, но получать при этом стабильный доход. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Возможность не работать и при этом получать зарплату привлекает практически 3 из 10 россиян (29%). В противовес им 58% респондентов считают, что работа — это не только деньги, но и возможность развития, самореализации, общения. Больше всего имидж обеспеченного безработного привлекает россиян в возрасте 25—34 лет (32%), а вот среди молодежи до 24 лет, напротив, меньше всего сторонников подобной идеи (23%).

Перспектива не работать, получая при этом зарплату, чаще всего привлекала россиян в феврале 2014 года (38%). Но уже в ноябре 2015 года, после того, как экономическая ситуация в стране осложнилась, число желающих стать обеспеченным безработным снизилось до минимума (21%). Сегодня количество сторонников этой идеи вновь несколько выросло (29%).

По данным Superjob, среди представителей 23 наиболее популярных профессиональных групп больше всего тех, кто с удовольствием сидел бы дома, если бы за это платили зарплату, — среди сметчиков (48%), менеджеров по рекламе (47%) и переводчиков (43%). Обеспеченное безделье меньше всего привлекает программистов (27%), юристов (26%) и директоров компаний (21%).


Фото pixabay.com

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