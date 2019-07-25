«Лента» будет сотрудничать с Правительством Самарской области для развития потребительского рынка

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«Лента» (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей России подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Самарской области. Свои подписи под документом поставили министр промышленности и торговли Самарской области, дивизионный директор «Ленты».Подписанное соглашение устанавливает сотрудничество компании с Правительством Самарской области в сфере развития и совершенствования потребительского рынка на территории области в целях удовлетворения потребностей населения в высококачественных товарах по доступным ценам, продвижения продукции местных производителей, а также социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. Планируется, что соглашение будет способствовать стабильному социально-экономическому развитию, повышению инвестиционной привлекательности и продвижению инвестиционных проектов, реализуемых на территории Самарской области.В настоящее время в Самарской области успешно работают 5 гипермаркетов «Лента», расположенных в Самаре и Тольятти. Компания активно развивает сотрудничество с местными производителями – свою продукцию в магазины Самарской и соседних областей поставляют порядка 90 поставщиков молочной и мясной продукции, яиц, овощей и фруктов, и других продуктов питания. Планируется, что с подписанием соглашения компания сможет представить на полках еще больше качественных локальных товаров и способствовать развитию областных товаропроизводителей как в Самарской области, так и за ее пределами.Михаил Жданов, министр промышленности и торговли Самарской области: «Развитие потребительского рынка - одна из наших приоритетных задач. Мы заинтересованы в продвижении наших производителей как в Самарской области, так и в соседних регионах. Сотрудничество с федеральными торговыми сетями предоставляет возможности для насыщения рынка качественными местными товарами и расширения географии их представленности.»Руслан Ардовский, Дивизионный директор: «Мы рады, что диалог с правительством Самарской области выходит на новый уровень. Это дает нам дополнительные возможности для развития эффективного взаимовыгодного сотрудничества с локальными производителям, повышения качества товаров за счет системной работы со всеми заинтересованными сторонами».