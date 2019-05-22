Индустриальный парк «Преображенка» в Самарской области пополнился новым резидентом
22 мая 2019 10:27
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На прошедшей неделе подписано инвестиционное соглашение между АО "ПромПарки" (управляющей компанией ИП «Преображенка») и ООО "ОКТАВАпринт" о реализации проекта «Строительство производственного здания для производства изделий из бумаги и картона».
Целью инвестиционного проекта является создание на территории ИП «Преображенка» предприятия, осуществляющего полный цикл производства изделий из бумаги и картона от разработки дизайна, изготовления и до выполнения полиграфических работ в соответствии с требованиями заказчиков.
Проектом предусматривается производство широкой номенклатуры изделий из бумаги и картона как для бытовых нужд (сувенирная, подарочная упаковка), так и для использования на производствах в различных сферах (фармацевтике, пищевой промышленности, изготовление канцелярских изделий).
Проектная мощность нового производства, создаваемого на территории индустриального парка «Преображенка» в Волжском районе Самарской области свыше 10 млн упаковок в год.
В ходе реализации инвестиционного проекта предусматривается создание 17 новых рабочих мест. ООО «ОКТАВАпринт» стал десятым резидентом индустриального парка.
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области уделяет особое внимание развитию промышленности в регионе и поддержке предпринимателей, создавая территории для локализации новых производств. В их числе – индустриальный парк «Преображенка», расположенный на границе городского округа Самара в муниципальном районе Волжский Самарской области на пересечении федеральной трассы М32 и региональной трассы Р226.
ИП «Преображенка» - современная площадка, созданная для комфортного и быстрого запуска производства общей площадью 142 га. В распоряжении резидентов - готовая инженерная и транспортная инфраструктура. Якорным резидентом ИП «Преображенка» является дочерняя компания одного из крупнейших производителей автокомпонентов в мире Robert Bosch GmbH - ООО «Роберт Бош Самара». Всего индустриальный парк заполняют 10 резидентов, благодаря которым на сегодняшний день создано 307 новых рабочих мест.
Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов еще ранее отмечал эффективность использования таких площадок, как ИП «Преображенка» для привлечения инвесторов на территорию Самарской области: «С 2013 года Правительством области ведется работа по созданию территорий, обеспеченных необходимой инфраструктурой для оперативного вхождения инвесторов и развития бизнеса на взаимовыгодных основах. Одним из пилотных проектов на территории региона стал индустриальный парк «Преображенка». Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров в своем Послании отметил, что регион занимает 5 место в стране по качеству созданной для бизнеса инфраструктуры и наша задача использовать созданный потенциал для привлечения инвесторов, создания новых рабочих мест».
Резидентам «Преображенка» гарантирована поддержка со стороны АО «ПромПарки» и руководства региона, а также налоговые преференции. Подробнее об условиях для резидентов рассказал генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев: «Что касается земельных участков, то у нас достаточно гибкий подход к их предоставлению. Мы гарантируем подсоединение ко всем необходимым инженерным сетям. Есть также льготы, которые обеспечиваются законодательством Самарской области по налогу на прибыль и на имущество в зависимости от объема инвестиций. Есть и требования к компаниям, которые хотят здесь разместиться: это регистрация на территории Волжского района, производство с отсутствием вредных выбросов в атмосферу, а также должна быть очистка промышленных стоков, если они есть, и очистка ливневых стоков».
Потенциальные резиденты, подходящие по всем критериям, получают земельный участок для своего предприятия в индустриальном парке быстро. По словам генерального директора, время оформления с учетом межевания и постановки земельного участка на кадастровый учет — всего два месяца. Вместе с земельным участком компании получают и все необходимые точки подключения к инженерным сетям. Как только резиденту передают землю, он сразу же может начинать строительство завода.
В ближайшее время планируется расширение парка и уже идут переговоры с несколькими компаниями, которые планируют разместить на новой территории ИП «Преображенка» свои производства, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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