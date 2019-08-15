Хозяйства Самарского региона ведут заготовку кормов

116

Сельхозтоваропроизводители региона осуществляют заготовку кормов в зимовку 2019-2020 годов. Сельхозорганизациями скошено свыше 84 тыс. га естественных и сеяных трав, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – более 44,2 тыс. га.На 13 августа текущего года сельхозорганизациями региона заготовлено 76,7 тыс. тн сена, 136,4 тыс. тн сенажа, что составляет 76,8% и 95% от потребности соответственно. Кроме того, началась закладка силоса и засыпка фуража.Крестьянские (фермерские) хозяйства также пристальное внимание оказывают обеспечению сеном и сенажом. Заготовлено 99,6 тыс. тн сена (85% от потребности) и 17,7 тыс. тн (55% от потребности), сообщает Минсельхоз области.