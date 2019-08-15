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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Хозяйства Самарского региона ведут заготовку кормов

15 августа 2019 13:13
116
Хозяйства Самарского региона ведут заготовку кормов
Скошено свыше 84 тыс. га естественных и сеяных трав.

Сельхозтоваропроизводители региона осуществляют заготовку кормов в зимовку 2019-2020 годов. Сельхозорганизациями скошено свыше 84 тыс. га естественных и сеяных трав, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – более 44,2 тыс. га.

На 13 августа текущего года сельхозорганизациями региона заготовлено 76,7 тыс. тн сена, 136,4 тыс. тн сенажа, что составляет 76,8% и 95% от потребности соответственно. Кроме того, началась закладка силоса и засыпка фуража.

Крестьянские (фермерские) хозяйства также пристальное внимание оказывают обеспечению сеном и сенажом. Заготовлено 99,6 тыс. тн сена (85% от потребности) и 17,7 тыс. тн (55% от потребности), сообщает Минсельхоз области.
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Комментарии



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