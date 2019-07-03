Губернатор Самарской области принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ
3 июля 2019 10:07
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Во вторник, 2 июля, в ходе рабочей командировки в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Открывая заседание, Дмитрий Медведев отметил: с момента начала работы по реализации нацпроектов прошло полгода, пора подвести промежуточные итоги этой работы. «Сегодня мы обсудим на заседании президиума, как идёт работа в регионах, как идёт реализация национальных проектов. Новые больницы, школы, дороги, многое другое, что предусмотрено в рамках национальных проектов, конечно, должны появляться именно в регионах, — обратился к присутствующим Премьер-министр — Посмотрим, насколько эффективно организован процесс. Выслушаем наших коллег – руководителей регионов, губернаторов: какие есть проблемы, которые, на ваш взгляд, работе мешают или сдерживают её, и какие усилия нужны, чтобы работа шла быстрее».
На комплексный план модернизации инфраструктуры и реализацию 12 национальных проектов, разработанных по Указу Президента страны Владимира Путина, только на 2019 год предусмотрено более 1,7 триллиона рублей. Часть этих средств уже направлена в регионы, часть будет перечислена в ближайшее время. При этом Премьер-министр подчеркнул, что регионы включились в работу достаточно активно.
В ходе заседания о промежуточных итогах работы по исполнению национальных проектов Председателю правительства РФ доложил Губернатор Самарской области Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что в реализации национальных проектов регион уже сейчас имеет ряд осязаемых результатов.
В рамках нацпроекта «Образование» уже введена в эксплуатацию школа, в рамках проекта «Бережливая поликлиника» открылись после реконструкции две обновленные поликлиники в Сергиевском и Шигонском районе. Активно ведется дорожное строительство. Уже завершен ремонт автомобильных дорог «Урал»-Новосемейкино, Борма-Кошки-Погрузная, а также 29 участков улиц в Самаре. На сегодня по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» законтрактованы все 176 объектов – по этому показателю Самарская область признана Минтрансом РФ лидером среди регионов страны.
Подводя промежуточные итоги реализации нацпроектов, Дмитрий Азаров обозначил ряд сдерживающих факторов, которые оказывают влияние на достижение поставленных перед регионами целей.
Так, Губернатор обратил внимание на несоблюдение предельного уровня софинансирования из федерального бюджета, из-за чего субъектам приходится изыскивать дополнительные средства. В пример Глава региона привел строительство спортивных площадок и футбольных полей в рамках проекта «Спорт – норма жизни», при котором не учитываются расходы на устройство оснований площадок.
Также Дмитрий Азаров обозначил вопрос, связанный с реализацией федерального проекта «Чистая вода». Он отметил, что проект сконцентрирован по большей части на крупных и средних городах, где основной задачей является и модернизация систем водоочистки за счет значительных объемов водопотребления. При этом в малых городах и сельских районах на первом месте стоит вопрос об обеспечении населения централизованным водоснабжением и замене изношенных коммуникаций, это также требует значительного выделения финансовых ресурсов.
Глава региона также отметил, что некоторые методические рекомендации регионам пока находятся в стадии доработки, также по ряду направлений дорабатываются и соглашения с регионами. Дмитрий Азаров обозначил необходимость ускорить подписание соглашений, чтобы безотлагательно приступить к их исполнению.
Участники совещания подробно обсудили проблемные моменты, которые возникают у регионов в ходе реализации нацпроектов. Председатель Правительства Дмитрий Медведев дал ряд жестких указаний по устранению проблемных аспектов, а также поручил сделать публичным список протокольных поручений, данных в ходе Совета, собщает пресс-служба облправительства.
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