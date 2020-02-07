Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Президентом АВТОВАЗа Ивом Каракатзанисом

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Отдельно Глава региона остановился на подготовке к проведению Года Тольятти и празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.«2020-й год - особый для АВТОВАЗа, Тольятти и всей Самарской области. Со стороны региональной власти мы предпринимаем усилия для того, чтобы весь этот год был по-настоящему праздничным для жителей города Тольятти»,- отметил Дмитрий Азаров.Глава АВТОВАЗа поблагодарил Губернатора за традиционную встречу в начале года, которая позволяет «сверить часы» в работе завода и региональных властей, вместе наметить перспективные планы, в том числе, реализацию проектов в социальной сфере, сообщает Департамент информационной политики.