Госкомпания «Росагролизинг» предлагает самарским сельхозпредприятиям льготные условия

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Во встрече принимали участие министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков и др.В 2017 году между Правительством Самарской области и «Росагролизингом» было заключено Соглашение о сотрудничестве, что позволило существенно увеличить число лизинговых сделок на льготных условиях для самарских аграриев. Так, объём лизинговых сделок за 9 месяцев т.г. уже на 15% превысил объём всего 2018 года. В 2019 году в хозяйства губернии поставлено техники и оборудования на 600 млн. руб.Всего с начала года кредитным комитетом АО «Росагролизинг» одобрены поставки в Самарскую область техники и оборудования на сумму 1,1 млрд. рублей, в том числе по льготной программе обновления парка техники (поставка без залога, с отсрочкой платежа на 6 месяцев и удорожанием до 3%) на сумму 890 млн. рублей.В настоящее время министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области совместно с органами местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителями приступают к формированию заявки на приобретение через АО «Росагролизинг» в 2020 году необходимой сельскохозяйственной техники и оборудования.В. Кудряшов: «Правительство Самарской области субсидирует затраты местных сельхозпроизводителей на приобретение техники в лизинг. Это отражается на темпах обновления парка сельхозтехники. За последние два-три года они существенно выросли, благодаря чему в регионе доля техники, отработавшей амортизационные сроки, почти на 10% ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Механизм, который сегодня предлагает госкомпания «Росагролизинг», очень приемлем для сельхозпредприятий. Поэтому будем продолжать совместную работу».П. Косов: «Благодаря мерам поддержки приобретения техники на условиях лизинга, реализуемым в регионе, Самарская область входит в число лидеров по темпам роста поставок через Росагролизинг в этом году».Необходимо отметить, что ежегодно хозяйствами Самарской области приобретается до 600 единиц самоходной энергонасыщенной сельскохозяйственной техники (тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов) и более 1 тыс.единиц прицепной и навесной сельскохозяйственной техники общей стоимостью. 20% этой техники и оборудования приобретается через государственную лизинговую компанию АО «Росагролизинг».В целом, за последние пять лет парк основных видов сельскохозяйственной техники в Самарской области обновился на четверть. Основными источниками пополнения машинно-тракторного парка являются: инвестиционные кредиты коммерческих банков, собственные средства предприятий и лизинг, в том числе поставка на льготных условиях через госкомпанию «Росагролизинг», сообщает пресс-служба облправительства.