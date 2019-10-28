Еще 20 самарских предприятий внедряют принципы бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
28 октября 2019 11:20
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В Самарской области продолжается очный отбор предприятий для участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», инициированном Президентом страны Владимиром Путиным.
В пятницу, 25 октября, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов и заместитель руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Евгения Шабанова побывали в Сокском карьероуправлении. Объемы его производства составляют около полутора миллиона тонн щебня и песчанно-щебеночных смесей в год. Эксперты РЦК уверены, что добычу можно нарастить, причем имеющимися мощностями, без дополнительных инвестиционных трат. И сегодня во время первого этапа очного отбора тренеры РЦК указали на «узкие места», которые, скорее всего, и сдерживают рост производительности труда.
«Конечно, надо разбираться еще более детально в этом вопросе, анализировать данные по загрузке оборудования, по объемам добычи, по объемам хранения запасов и по сбыту,» - пояснила заместитель руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Евгения Шабанова.
Именно над производственными потоками предстоит совместно поработать экспертам центра и специально сформированной на предприятии команде из действующих сотрудников. Как показала практика на уже работающих в рамках нацпроекта предприятиях, внедрение принципов бережливого производства тут же отражается на увеличении объемов продукции и выручки компании.
Генеральный директор АО "Сокское карьероуправление" Дмитрий Радушев рассчитывает подтянуть производительность труда на предприятии не только за счет перехода на бережливое производство.
«В первую очередь надо улучшить наш человеческий потенциал, мы рассчитываем повысить квалификацию наших сотрудников по самым современным действующим системам переобучения», - пояснил он.
В дальнейшем затраты предприятия на обучение специалистов компенсируют из казны, как участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Таким образом компания получает не только улучшенную логистику, эффективные производственные потоки, но и конкурентных специалистов.
Отметим, что нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» уже реализован на 12 предприятиях Самарской области. В ближайшее время он будет завершен еще в 20 компаниях региона.
Напомним, что заявки для участия в нацпроекте подали около 80-ти предприятий среднего и крупного бизнеса Самарской области. Планируется, что до 2024-го года нацпроектом будут охвачены около 250-ти предприятий региона. Сейчас принципы бережливого производства внедряются в 50-ти компаниях, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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