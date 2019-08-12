Экс-мэр Андреев эмоционально прокомментировал иск о банкротстве ОЭЗ «Тольятти»
12 августа 2019 13:50
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Банкротство особой экономической зоны «Тольятти» невозможно. Так прокомментировал иск подрядчика, ООО «Бизнес-Консалт», бывший мэр автограда, а ныне генеральный директор ОЭЗ Сергей Андреев.
— Банкротство — это ситуация, когда организация не способна платить по своим обязательствам. Основанием для обращения послужил долг ОЭЗ «Тольятти» перед «Бизнес Консалтом» в размере около 1 миллиона рублей. Эта сумма в несколько сотен раз меньше, чем средства, которыми мы располагаем. Почему же мы тогда не платим? Потому что продолжается суд. Нас не удовлетворяет, что работы были выполнены некачественно. У нас очень высокие стандарты. Мы хотим, чтобы наши подрядчики им соответствовали, — сказал Сергей Андреев.
Уставной капитал ОЭЗ «Тольятти» превышает 6 миллиардов рублей.
Судебный процесс продолжится в конце августа. В качестве третьих лиц суд решил привлечь налоговую службу и судебных приставов.
ОЭЗ начала свою деятельность в 2011 году. Сейчас там открыты предприятия по производству стройматериалов, автокомпонентов, фармацевтических и других товаров. Всего на территории особой зоны работают более 20 резидентов, пишет 63.ру.
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