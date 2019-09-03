«Двойника» подрядчика реконструкции Московского шоссе в Самаре оштрафовали на 28,3 миллиона рублей
3 сентября 2019 11:43
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Федеральная антимонопольная служба России сообщила о результатах расследования картельного сговора ООО «Ульяновсктрансстрой» и ООО «Самаратрансстрой». По версии сотрудников ведомства, компании заключили антиконкурентное соглашение на торгах по ремонту дорог в Самарской и Ульяновской областях.
Речь идет о девяти аукционах на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей. В восьми из них победил «Самаратрансстрой», а «Ульяновсктрансстрой» позже получил часть работ на субподряд по одному из контрактов.
В деле также фигурировало ООО «С.И.Т.И.». Компанию также признали виновной в картельном сговоре при заключении контрактов на ремонт дорог в Самарской и Ульяновской областях. В Самарской области она известна как подрядчик реконструкции дороги Волжский — аэропорт Курумоч. Стоимость составила 2,3 миллиарда рублей. Посмотрите наш репортаж о дороге.
— Результатом сговора стал отказ от соперничества между участниками аукциона для поддержания цен на них. Теперь «Ульяновсктрансстрой» должен заплатить штраф в размере 28 343 920 рублей, — рассказали в ФАС.
«Самаратрансстрой» стал известен в Самаре как подрядчик реконструкции Московского шоссе. Но на этом успехи компании не закончились. Потянулись заказы на реконструкцию Красноглинского шоссе — на 1,2 миллиарда рублей, капитальный ремонт Заводского шоссе от XXII Партсъезда до улицы Земеца и подземного перехода — на 842,7 миллиона рублей, реконструкцию проспекта Кирова у Кировского моста — на 306,1 миллиона рублей.
Интересно, что у компании «Самаратрансстрой» и у ООО «Ульяновсктрансстрой» один учредитель, пишет 63.ру.
Фото: pixabay.com
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